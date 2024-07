Od emisji pierwszych odcinków "Chłopaków do wzięcia" minęło już sporo czasu, ale fani wciąż pamiętają o swoich ulubionych bohaterach. Jednym z nich był Ryszard "Szczena", który związał się z Joanną Wielochą. I chociaż niewiele osób w nich wierzyło, para doczekała się synka Marcelka. W serialu dokumentalnym Ryszard stronił od pracy, ale w mediach społecznościowych chętnie pokazuje, że jest bardzo pracowity. Zobaczcie, jaką karierę robi w sieci!

Szczena z "Chłopaków do wzięcia" zaskakuje nagraniami w sieci

Ryszard znany również jako "Szczena" jest jednym najpopularniejszych bohaterów serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia". Uczestnik show z pewnością był jednym z najbardziej kontrowersyjnych osób w programie, a na swoim koncie ma sporo problemów z prawem. W 2021 roku Ryszard z "Chłopaków do wzięcia" został ojcem synka o imieniu Marcelek. Szczena i jego partnerka już od dawna nie pojawiają się na ekranie, ale to nie oznacza, że fani o nich zapomnieli. Uczestnik show jest bardzo aktywny na swoim profilu na Tik Toku.

PolsatPlay/Chłopaki do wzięcia

Ryszard z "Chłopaków do wzięcia" nagrywa filmiki ze swojego miejsca pracy, w domu i przede wszystkim wysyła pozdrowienia swoim fanom. Jego nagrania mają nawet po kilkadziesiąt tysięcy odsłon. Z nagrań wynika, że uczestnik show otrzymuje również wsparcie finansowe od swoich fanów.

Nie tylko Ryszard prężnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" założył zespół i nagrywa filmiki na Tik Toka. Obaj panowie cieszą się sporą popularnością w sieci i nie przestają zadziwiać internautów.

A wy śledzicie losy bohaterów "Chłopaków do wzięcia"?

