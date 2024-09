Jaruś jest jednym najbardziej lubianych bohaterów "Chłopaków do wzięcia". Na początku mężczyzna występował w serialu razem ze swoją mamą, a ostatnio pojawiał się w nim razem ze swoją żoną. Stacja Polsat podjęła jednak trudną decyzję ws. serialu dokumentalnego — widzowie mogą być niezadowoleni.

To koniec kariery Jarusia z "Chłopaków do wzięcia"?

W życiu Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" ostatnio sporo się działo. Gwiazdor serialu dokumentalnego przechodził kryzys małżeński i postanowił wyprowadzić się od żony. Nic nie zapowiadało się na to, że para miałaby się pogodzić, ale jednak Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" wrócił do żony". Mężczyzna skupił się również na swojej działalności w mediach społecznościowych. Na jego kanale na YouTubie, który obserwuje nieco ponad 77 tysięcy osób pojawiają się różnego rodzaju filmiki muzyczne i lifestyle'owe.

Chłopaki do wzięcia/PolsatPlay

Serial "Chłopaki do wzięcia" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. W 2024 roku została wyemitowana 25 seria serialu, a kolejna przekroczy już ponad 400 nagranych odcinków. Teraz stacja Polsat potwierdziła, że serial dokumentalny znika z ramówki i zostanie zastąpiony programem "Awantura o kasę". "Chłopaki do wzięcia" będzie można jednak oglądać na kanale Polsat Play w niedziele o godzinie 21:00 i 21:30.

Polsat Play/Chłopaki do wzięcia

Nie tylko Jaruś zyskał popularność dzięki "Chłopakom do wzięcia". Widzowie również dobrze pamiętają Ryszarda znanego jako "Szczena" czy Krzysztofa znanego jako "Bandziorek".

