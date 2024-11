Już dziś przekonamy jak potoczyły się losy Agaty i Piotra, Agnieszki i Damiana oraz Joanny i Kamila z 1o. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W dniu finału sezonu, jedna z ekspertem opublikowała wpis dotyczący jednej z par, która poznała się w formacie i nie ukrywa, że cieszy się, że im się udało.

W dniu finału 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" całkiem sporo się dzieje. Niedawno produkcja "ŚOPW" wydała nagły komunikat, zapowiadając dodatkowe wywiady z uczestnikami, a teraz Hanna Kąkol, jedna z ekspertek podzieliła się swoimi przemyśleniami odnośnie relacji Kornelii i Marka z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". którzy nie tylko dali sobie szansę w poprzednim sezonie, ale również niedługo później wzięli ślub kościelny, tym razem już z miłości. Wracając wspomnieniami do tego dnia, Hanna Kąkol opublikowała zdjęcie ze ślubu uczestników i napisała:

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogli liczyć na mnóstwo ciepłych słów, które internauci zostawili pod postem na profilu ekspertki: