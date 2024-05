Czy Roksanie Węgiel uda się wygrać trzeci program w swojej karierze? Jako 12-latka zaczynała w "The Voice Kids". Kilka lat później wraz z przyjaciółką wygrała "Dance, Dance, Dance". Czy dziś czas zdobyć kolejne zwycięstwo tym razem w "Tańcu z Gwiazdami"? Już za chwilę odbędzie się wielki finał, w którym Roksana Węgiel zmierzy się z Maffashion i Anitą Sokołowską. Chwilę przed wydarzeniem głos w sieci zabrała mama wokalistki.

Mama Roksany Węgiel zwróciła się do córki przed finałem "TzG"

Roksana Węgiel i Michał Kassin powalczą dziś o zwycięstwo w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Ostatnie odcinki kończyli w brawurowym stylu zdobywając same "czterdziestki". Mogli liczyć również na wsparcie widzów, dzięki którym tylko raz stanęli w strefie zagrożenia i to dopiero w półfinale. Roksana Węgiel bardzo przeżywa, że to już koniec jej przygody w "Tańcu z Gwiazdami". To ostatni wieczór, podczas którego będzie mogła zaprezentować się aż w trzech tańcach. Tuż przed finałem głos w sieci zabrała Edyta Węgiel, mama Roksany.

Instagram @roxie_wegiel

Edyta Węgiel opublikowała w sieci słowa wsparcia dla córki, tuż przed jej występem w finale "Tańca z Gwiazdami":

Roksia jesteśmy całym sercem z Tobą. Powodzenia

Instagram @wegieledyta

Ostatnie tygodnie Roksana Węgiel podporządkowała głównie treningom do "Tańca z Gwiazdami". Przez to pierwszy raz w życiu nie spędziła nawet świąt wielkanocnych z rodziną. Rodzice Roksany Węgiel również ani razu nie pojawili się w studiu Polsatu by kibicować córce w zmaganiach w programie. Na miejscu nie brakowało jednak ukochanego wokalistki, Kevina Mgleja oraz jego mamy. To właśnie u nich Roxie spędziła wolną chwilę w majówkę. Roksana Węgiel wynajęła helikopter, by wraz z partnerem szybko przetransportować się z Warszawy do domu rodziców Kevina, a całą akcję z lądowania w ogrodzie relacjonowała w sieci jego mama. Z kolei rodzice wokalistki nie udzielali się w sieci podczas przygody Roksany w tanecznym show. Ich pierwszy wpis pojawił się dopiero, gdy dostała się do półfinału.

Roksana Węgiel, Michał Kassin Wojciech Olkusnik/East News