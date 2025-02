Znana z programu "Farma" prowadząca Ilona Krawczyńska nie kryła ekscytacji i wzruszenia. W obszernym wpisie na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się swoim szczęściem. Okazuje się, że gwiazda Polsatu spełniła jedno ze swoich największych marzeń. Fani od razu ruszyli z gratulacjami.

Ilona Krawczyńska, znana jako prowadząca program "Farma", właśnie zrealizowała jedno ze swoich największych marzeń – kupiła Porsche Macan! Dla Ilony Krawczyńskiej nowe auto to coś więcej niż tylko środek transportu. Prezenterka podkreśliła, że luksusowy samochód jest symbolem konsekwencji, wytrwałości i odwagi w dążeniu do celu.

Marzenia na czterech kołach! Dziś spełniłam jedno z moich wielkich marzeń – odebrałam swoje Porsche Macan! Kumacie to?! Bo ja ciągle zerkam na kluczyk i przypominam sobie, że to prawda! Ciężko opisać ilość emocji, które mi towarzyszą… Ekscytacja, duma, wzruszenie – to wszystko miesza się w jednej chwili! A moment odbioru? Magia!

To nie tylko samochód – dla mnie to symbol pracy, konsekwencji i odwagi, by sięgać po więcej. Kiedyś tylko (lub aż) marzenie, dziś rzeczywistość!!!Teraz czas wyruszyć w drogę… i to jaką!

- dodała Ilona.