Widzowie w napięciu oczekują na rozwój wydarzeń w finale 11. edycji "Rolnik szuka żony", a wydarzenia w ostatnich odcinkach tylko podsyciły spekulacje. W minioną niedzielę Adam rzucił Wiktorię, Agata zdecydowała się na przyjaźń z Irkiem, a Rafał i Dominika rozpoczęli rozważania o ślubie. Teraz, tuż przed finałowym odcinkiem Agata z "Rolnika" zabrała głos na Instagramie! Co przekazała fanom?

Reklama

Agata z "Rolnika" zwróciła się do fanów przed finałem

57-letnia Agata zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by po latach samotności odnaleźć swoją drugą połówkę. Niestety, do tej pory relacje z kandydatami w programie: Irkiem i Mirkiem układały się raczej bez fajerwerków, jednak fani zastanawiają się, czy może nie wszystko jeszcze stracone?

To między innymi dlatego widzowie czekają na finał 11. edycji show. Teraz, zaledwie dzień przed emisją ostatniego odcinka tej odsłony "Rolnika", Agata postanowiła odezwać się do fanów na Instagramie:

Tymczasem zapraszam jutro na finał, oj będzie się działo - przekazała rolniczka.

Wszystko wskazuje zatem na to, że w finale możemy spodziewać się naprawdę emocjonujących zwrotów akcji! Podobny wpis opublikował kilka dni temu Marcin z "Rolnika", który również zaprosił widzów na finał.

Instagram @agata.matuszewska.rolnik

Wydarzenia, do których doszło ostatnio między Agatą a Irkiem zaskoczyły fanów "Rolnika". Kandydat - mimo spekulacji widzów - po kilku tygodniach rozłąki spotkał się z rolniczką, jednak para ustaliła, że lepiej będzie, gdy pozostanie w przyjacielskich relacjach:

Agata, nam dobrze wychodzi rozmowa o teraźniejszości, ale sama wiesz, że mówienie o naszej przyszłości, gdzieś nie dajemy rady sięgnąć gdzieś w przód - przyznał Ireneusz.

Życzę Ci jak najlepiej. Nic nie mam do Ciebie, absolutnie. Myślę, że zyskałam w Tobie przyjaciela, jakiegoś znajomego, którego mogę się poradzić, czy coś - podsumowała Agata.

Facebook/Rolnik szuka żony/Piotr Matey

Nie tylko wątek Agaty i jej kandydatów budzi spore emocje wśród fanów "Rolnika". Również sytuacja Rafała, który długo nie mógł się zdecydować między wyborem Anety lub Dominiki wywołała wiele pytań! W zwiastunie finałowego odcinka "Rolnika" widać zapłakaną Dominikę. Fani dostrzegli jednak jeszcze jeden szczegół dotyczący rolnika:

Rafał witając się z Anetą, położył jej rękę na pośladku, więc może ostatecznie trzyma za rękę Anetę. Co za drań - komentują internauci.

Jak rozwiną się wydarzenia w finale "Rolnika"? Które pary pozostaną razem, a kto najbardziej zaskoczy? Jedno jest pewne: widzowie mogą już rezerwować czas na niedzielny wieczór, by o 21:20 włączyć TVP! Czekacie?

Reklama

Zobacz także: Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska z "Rolnika" jest rodziną Marty? "Powiązanie jest, choć..."