Dorota od czasu udziału w programie "Rolnik szuka żony" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Po finale 10. edycji udało jej się stworzyć udaną relację z Waldemarem i dziś mieszkają już razem, a niedawno Dorota po raz drugi została mamą i obecnie to opieka nad córeczką zajmuje jej najwięcej czasu. Od czasu do czasu na instagramowym profilu Doroty z "Rolnika" pojawiają się niepokojące wpisy, które zazwyczaj dotyczą relacji międzyludzkich bądź związków. Te wpisy mocno niepokoiły internautów i jakiś czas temu partnerka Waldemara zabrała głos w tej sprawie i przyznała, że nie wszystkie dotyczą jej i poprosiła, aby ich tak nie traktować. Teraz znów zaskoczyła i w relacji można przeczytać naprawdę mocne słowa...

Niemal każda kolejna edycja programu "Rolnik szuka żony" rozpoczyna się ślubem chociaż jednej pary z poprzedniej edycji. Nie ulega wątpliwościom, że program łączy ludzi, jak żaden inny i faktycznie sprawia, że niektórzy znajdują w nim miłość i spełniają marzenie o założeniu rodziny. Tak było w przypadku Doroty i Waldemara z 10. edycji, którzy mimo początkowych trudności ostatecznie są razem i niedawno doczekali się narodzin córeczki, która dla nich obojga była do niedawna wielkim marzeniem, spełnionym dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Wygląda na to, że Dorota jest naprawdę szczęśliwa i w końcu spełniła marzenie o idealnym związku, a teraz opublikowała w relacji na Instastory wpis, w którym można przeczytać o tym, jak nie powinna wyglądać relacja.

Taka rada!!! Czasu nikt Ci nie odda... Nerwy, krzyki, nieustające kłótnie, niewracanie do domu, brak kontaktu, ciche dni, fochy, robienie na złość... i mógłbym tak wymieniać jeszcze długo. Twierdzicie, że to miłość? Ja bym to nazwał toksycznym związkiem, z którego jak najszybciej należy uciekać. Pakuj się, jeśli te wszystkie patologie wypełniają twoje życie z kimś przy kim powinnaś być szczęśliwa - tak po prostu. Pakuj się, jeśli ktoś Cię nie docenia, nie motywuje, nie szanuje, nie wspiera. Pakuj się. jeśli ktoś waszą przyjaźń zmienia w może stresu. Jeśli płyniesz w tym nurcie nieszczęścia, to masz ostatnią chwilę na to, aby zmienić swoje życie i zmienić kurs - do miejsca, które zapewni ci szczęście i będzie po prostu normalnie.

czytamy na Instastory Doroty z 'Rolnika'