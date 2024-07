Wpadka w "Dzień Dobry TVN"! Sobotnie wydanie porannego programu dostarczyło widzom wielu emocji. A to wszystko za sprawą pytania, które zadał Piotr Kraśko. Do studia zostali zaproszeni młodzi aktorzy, którzy zagrali w filmie "Powidoki" wyreżyserowanym przez Andrzeja Wajdę. Dziennikarz zapytał, jaki był pierwszy film Andrzeja Wajdy, który widzieli zaproszeni do studia goście. Jeden z aktorów, Mateusz Rzeźniczak zaskoczył wszystkich swoich odpowiedzią:

Ja pamiętam, jak tata zabrał mnie do kina na "W pustyni i w puszczy" do kina. I to był mój pierwszy film...

Piotr Kraśko i Kinga Rusin byli bardzo zdziwieni jego odpowiedzią!

Wpadka w "Dzień Dobry TVN"

Piotr Kraśko pomyślał, że "W pustyni i w puszczy" było pierwszym filmem jaki młody aktor widział w kinie, dlatego dalej drążył temat...

Ale to był pierwszy film, jaki widziałeś w ogóle, a chodzi o pierwszy Andrzeja Wajdy...

Mateusz Rzeźniczak jednak szedł w zaparte:

No tak, bo to był pierwszy film pana Andrzeja, jaki widziałem.

W studiu zapadła grobowa cisza, ale kolega z planu uratował sytuację i pochwalił się, że pierwszy film Andrzeja Wajdy jaki widział w kinie to był "Popiół i diament". Piotr Kraśko jednak nie odpuścił tematu "W pustyni i w puszczy":

Wyjaśnijmy jednak, to nowe "W pustyni i w puszczy" zrobił Waldemar Dziki, a to poprzednie... Na pewno nie był to Andrzej Wajda.

Kinga Rusin świetnie odnalazła się w sytuacji i spuentowała rozmowę zabawnym komentarzem:

Ale z pewnością chciałby!

My spieszymy z odpowiedzią i wyjaśniamy, że Andrzej Wajda nie wyreżyserował filmu "W pustyni i w puszczy". Zrobił to natomiast Władysław Ślesicki.

W dzisiejszym wydaniu "Dzień dobry TVN" doszło do zabawnej wpadki :-)

Sytuację uratowała Kinga Rusin

