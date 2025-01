Początek roku to czas związany z podsumowaniami i refleksjami. W głównym wydaniu "Faktów" w czwartkowy wieczór Piotr Kraśko zakończył program w sposób, który zaskoczył zarówno widzów, jak i branżę medialną. Zamiast tradycyjnego pożegnania, dziennikarz poinformował o wielkim sukcesie programu informacyjnego TVN, a także skierował podziękowania do kolegów z redakcji, którzy tworzą "najchętniej oglądany program" ubiegłego roku.

Piotr Kraśko zaskoczył widzów "Faktów"! Zaskakujący gest wobec konkurencji

Wokół TVN w ostatnim czasie jest spore zamieszanie medialne związane z pogłoskami o sprzedaży stacji, a według Reutersa już miały się rozpocząć przygotowania do sprzedaży. W mediach głośno jest o tym, że węgierska firma miałby być zainteresowana zakupem, a tymczasem na antenie "Faktów" Piotr Kraśko ogłosił radosną informację i pochwalił się, że to właśnie "Fakty TVN" są najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce.

My tutaj bardzo doceniamy, jak jest wspaniale, bo to dzięki państwu. Grudzień to był kolejny miesiąc, gdy 'Fakty TVN' były zdecydowanie najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. I tak samo niezrównane w swojej kategorii było TVN24. 2024 rok był dla nas fantastyczny. 'Fakty' bezapelacyjnie wygrały cały ten rok powiedział wprost Piotr Kraśko na antenie 'Faktów'

Dziennikarz znany ze swojego profesjonalizmu i umiejętności budowania napięcia na wizji, po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć widzów i zrobić coś, czego nikt się nie spodziewał. Po tym, jak ogłosił, że "Fakty" wyprzedziły konkurencję na antenie pojawiły się słupki oglądalności, a Piotr Kraśko z dumą mówił o ogromnej przewadze wobec konkurencyjnych stacji.

Średnio nasz serwis oglądało niemal 2,5 miliona widzów. Odpowiednio o niemal milion i ponad milion więcej niż programy naszych konkurencji. Z ogromną przewagą cały rok wygrało też TVN24. Z prawie dwukrotnie większym udziałem widowni telewizyjnej niż następna w zestawieniu stacja i ponad trzykrotnie większą i czterokrotnie większą widownią niż kolejne w tym rankingu stacje podkreślił dziennikarz.

To jeszcze nie wszystko, bo na koniec dziennikarz nagle zwrócił się do swoich kolegów i powiedział "Dziękuję". Te słowa skierował do wszystkich tych, którzy na co dzień tworzą program i stację informacyjną.

Przede wszystkim bardzo dziękujemy państwu za to, że jesteście, za obecność i zaufanie. Ale proszę też pozwolić, że tym razem powiem 'dziękuję' wszystkim wspaniałym koleżankom i kolegom, którzy tworzą najlepszy zespół, a co za tym idzie, najlepszy, najchętniej oglądany program i stację informacyjną w Polsce. Podziw i szacunek dla was dodał Piotr Kraśko

Też zaskoczyło Was takie zakończenie "Faktów"? Internauci są mocno podzieleni. Z jednej strony widzowie TVN gratulują tak dużego sukcesu, a z drugiej: nie wszystkim spodobał się taki sposób zakończenia programu informacyjnego.

