Borys Szyc z narzeczoną, Maja Ostaszewska, Bogusław Linda, Bronisława Zamachowska, Katarzyna Figura, Paulina Gałazka, Grażyna Torbicka i wiele innych znanych gwiazd świata filmu przyszło (a raczej przyjechało jednym pociągkiem z Warszawy do Łodzi) dziś na premierę "Powidoków", ostatniego filmu zmarłego Andrzeja Wajdy.

Nie zabrakło gwiazd, które grają w filmie - Agaty Buzek czy Agnieszki Grochowskiej, ale sporo gwiazd po prostu przyszło zobaczyć ostatnie dzieło mistrza, które będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii film "nieanglojęzyczny".

Andrzej Wajda zmarł 9 października, już po ukończeniu filmu.

Atmosferę wokół filmu podgrzała, choć chyba nie tak jak chcieliby jego twórcy, wypowiedź Bogusława Lindy podczas jednego z wywiadów.

„Dla wielu osób w Hollywood ten film wiele znaczy, bo jest ostatnim dziełem mistrza” - mówił dziennikarz, po czym zapewne zapytał, co „Powidoki” znaczą dla Lindy. Linda odpowiedział dziennikarzowi wulgarnym żartem.

„Wiesz co, dla mnie to znaczy to, że ponieważ Andrzej nie żyje, ja muszę za niego jeździć po k•••a całym j•••••m świecie i świecić ryjem w tych miejscach” - powiedział aktor.