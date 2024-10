W ostatnich odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy obserwować, że między Agatą i Piotrem nie układa się najlepiej. Choć do finału zostało jeszcze trochę czasu, fani już wydają się przekonani, że ich małżeństwo nie ma szansy przetrwać. Tymczasem czyżby Agata zdradziła ostatnio zbyt wiele? Przy okazji Q&A na Instagramie ujawniła coś zaskakującego. Teraz nawiązała do... kar!

Reklama

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może ponieść karę za zdradzanie finału? Zaskoczyła mnie jej odpowiedź

10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to prawdziwy rollercoaster emocji. W momencie ślubów i wesela wszystkie pary wydawały się doskonale dobrane, a sami uczestnicy wyglądali na zadowolonych z doboru małżonków. U Kamila i Joanny czar prysł już następnego ranka, a podróż poślubna tylko pogorszyła sytuację. W minionym odcinku nawet para skorzystała z pomocy ekspertki.

Damian i Agnieszka stanowią wyjątek tej edycji, bo niezmiennie cieszą się sielanką. Widać, że przypadli sobie do gustu, co pozwoliło im na pierwsze czułe gesty! Duet świetnie się ze sobą dogaduje i każdy dzień wykorzystują na lepsze poznanie się. Ostatnio nawet fani zaczęli zastanawiać się, czy Damian aby nie zdradził przypadkiem, że nadal jest z Agnieszką.

Trzecią już parę stworzyli Agata i Piotr, u których sytuacja zaczęła drastycznie się pogarszać. Z początku wyglądali na dobrze dopasowanych i zdawało się, że stworzą udany związek, ale nagle wszystko zaczęło się psuć. W minionym odcinku Agata ostro skomentowała wygląd męża, a w sieci Piotr bezlitośnie atakuje żonę. Widząc to internauci nabierają pewności, że ta relacja nie przetrwała.

Namieszały również ostatnie słowa uczestniczki, która nie tylko wspomniała na Instagramie o swoim byłym, ale i pokazała pierścionek, informując, że nie jest on zaręczynowym, choć "nadal jest mężatką". Fragment ten można odebrać dwojako, bowiem Agata mogła mieć na myśli zarówno to, że jej małżeństwo się zakończyło, ale do rozwodu jeszcze nie doszło, jak i to, że zdecydowali się z Piotrem pozostać ze sobą.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Po tej wypowiedzi internautka postanowiła zapytać Agatę wprost, czy "nie dostanie kary za zdradzanie finału programu". Uczestniczka sprytnie ucięła temat, kończąc instagramowe Q&A. Jak sama przyznała, boi się, że mogłaby zdradzić jeszcze więcej.

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, przepraszam. Zostawię resztę na koniec emisji. Żeby właśnie nie zdradzać, gdzie jestem ani z kim

Ostatnie słowa Agaty ponownie mogą jednak sugerować, że coś jest na rzeczy i obecnie jest z kimś związana. Czy jednak jest to Piotr? Trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo w ostatnich odcinkach obserwowaliśmy, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Trzymamy jednak kciuki za wszystkie pary.

Czekacie na finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Reklama

Zobacz także: Karol ze "ŚOPW" zabrał głos na temat dram wokół nowych uczestników. Zgadzam się z jego punktem widzenia