Śniadaniówka Telewizji Polskiej cieszy się ogromnym uznaniem w oczach widzów, ale niestety, w ostatnich miesiącach znalazła się w centrum ogromnej afery. Doprowadziło do niej nagłe zwolnienie wszystkich prowadzących, których powrotu niektórzy fani do dziś się domagają. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, to wcale nie były jedyne rewolucje w formacie... lada moment wdrożone zostaną kolejne.

Kolejne rewolucje w "Pytaniu na śniadanie"

Program "Pytanie na śniadanie" emitowany jest już od ponad 20 lat i nic dziwnego, że stał się nieodzownym elementem poranków w wielu polskich domach. Na przestrzeni lat format jednak przeszedł sporo zmian, tracił prowadzących i zyskiwał nowych. Dopiero na początku tego roku wprowadzono roszady, które poskutkowały ogromnym poruszeniem. W jednej chwili zwolniono bowiem wszystkich dotychczasowych gospodarzy.

Od tamtej pory emocje wciąż nie do końca opadły, a widzowie nadal starają się przywyknąć do nowych prowadzących. Co ciekawe, chociaż niedawno dowiedzieliśmy się o kolejnej zmianie w "Pytaniu na śniadanie", do mediów właśnie dotarły wieści o następnych! Szefowa audycji, Kinga Dobrzyńska, przekazała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, że po wakacjach format zyska zupełnie nowe studio!

Pytanie na śniadanie Instagram @pytanienasniadanie

Nie chodzi jednak o remont dotychczasowego, a całkowite przeniesienie do innej hali, która teraz będzie mieścić się przy głównej siedzibie TVP na ulicy Woronicza w Warszawie. Ponadto, prace nad nią ruszyły już dwa lata temu, czyli jeszcze za szefostwa Jacka Kurskiego.

Nowa siedziba programu tworzy się, budowana jest scenografia. Przeprowadzka nastąpi we wrześniu. Do tego czasu gotowe będą także nowa oprawa oraz czołówka, nad którymi trwają prace - przekazała dla Wirtualnemedia.pl.

Pytanie na śniadanie Natasza Mludzik/TVP/East News

To wciąż nie koniec rewolucji! W formacie pojawią się nowe cykle, a jeden z nich będzie opierał się na wyjazdach po całej Polsce. Do kolejnego natomiast ma dołączyć znana aktorka!

Wprowadzimy niebawem dwa nowe cykle. Jeden będzie zajmował się rodzinami, a zaangażowana zostanie do tego znana aktorka. Drugi cykl będzie miał charakter kulinarny, ale więcej powiedzieć nie mogę. (...) Wyjeżdżamy z Woronicza. Dokąd? W różne miejsce w Polsce. Będziemy przez osiem tygodni co niedzielę odwiedzać mniejsze miejscowości w naszym kraju. Chcemy dotrzeć do naszych widzów, przedstawić się im, pokazać co robimy - tłumaczy w rozmowie z serwisem Kinga Dobrzyńska.

W tym miejscu warto wspomnieć, że ostatnio do "Pytanie na śniadanie" dołączyła już znana aktorka, która zajęła się cyklem "Pokochaj mnie", poświęconym adopcji zwierząt. Czekacie na wdrożenie zapowiadanych zmian?

screen "Pytanie na śniadanie"