Podczas preselekcji do Eurowizji 2023 Natasza Urbańska zaprezentowała piosenkę "Lift U Up". Po ogłoszeniu wyników eliminacji stało się jasne, że na finał Konkursu Piosenki Eurowizji pojedzie inna wokalistka - Blanka. Natasza Urbańska zdobyła ostatecznie 7. miejsce, a media komentowały również jej wykonanie. Podczas rozmowy na temat preselekcji do Eurowizji w "Pytaniu na Śniadanie" doszło do niezręcznego momentu. Co się stało?

Prowadzący "Pytania na Śniadanie" uderzyli w czuły punkt Nataszy Urbańskiej

O tym, że Natasza Urbańska weźmie udział w preselekcjach do tegorocznej Eurowizji, widzowie dowiedzieli się 15 lutego. W czasie koncertu wokalistka zaprezentowała swój najnowszy singiel "Lift U Up", który promowała w mediach społecznościowych kilka tygodni wcześniej. Na jakiś czas przed występem z nową piosenką Natasza Urbańska zaskoczyła także fanów nową fryzurą.

Mimo że to nie Natasza Urbańska została wyróżniona przez jury podczas koncertu "Tu bije serce Europy - wybieramy hit na Eurowizję!", jej wykonanie doczekało się wielu komentarzy w mediach. Występy w czasie preselekcji były między innymi tematem poniedziałkowego wydania programu "Pytanie na Śniadanie", w którym doszło do nieręcznego komentarza prowadzących.

W czasie emisji "Pytanie na Śniadanie" Łukasz Nowicki i Aleksandra Grysz komentowali występ Nataszy Urbańskiej. Prowadząca wytknęła jednak wokalistce fakt, że ta była najstarszą spośród uczestniczek eliminacji:

- Najważniejsi byli uczestnicy, a ich było 10. (...) Otworzyła eliminacje Natasza Urbańska ze swoim utworem „Lift U Up”. Ja powiem tak — chciałabym, będąc w wieku Nataszy, oczywiście nie wypominając wieku, bo jest jeszcze młodą kobietą… – skomentowała Aleksandra Grysz.

Łukasz Nowicki, próbując ratować niezręczną sytuację wypominania wieku Nataszy Urbańskiej, chciał wybrnąć z całej sprawy żartem.

- Chyba ma 30 lat, tak? - zażartował Łukasz Nowicki.

Jego współprowadząca jednak wydawała się dalej brnąć w narrację zwracającą uwagę na wiek Nataszy Urbańskiej.

- Plus vat jak to mówi mój tata. Świetnie się rusza na scenie i to trzeba docenić. - skomentowała Aleksandra Grysz.

Myślicie, że fakt, że Natasza Urbańska była najstarszą uczestniczką preselekcji, mógł wpłynąć na ich wynik?

Przed preselekcjami Natasza Urbańska otwarcie komentowała szanse konkurencji na udział w Eurowizji. Podkreślała, że nie myśli o pozostałych uczestnikach jak o rywalach, bo wszystkie utwory znacznie się różnią.

Co ciekawe, Nataszę Urbańską w przygotowaniach do występu podczas preselekcji do Eurowizji wsparła również Doda - pożyczyła autorce singla "Lift U Up" fragment własnej scenografii, którą możemy oglądać w teledysku do piosenki "Fake Love".

Mamy nadzieję, że w przyszłości Nataszę Urbańską czekają same życzliwe gesty, a komentarzy na temat swojego wieku nie będzie już słyszeć.

