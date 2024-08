Już wiadomo, że Maciej Dowbor został nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN"! Jego transfer do konkurencyjnej stacji okazał się chyba jednym z głośniejszych w branży, choć w dużej mierze ucieszył fanów. Z kim natomiast prezenter zasiądzie na kanapie śniadaniówki? Nie tylko widzowie, ale i on sam dopiero co poznał swoją kompankę! Nagrało się ich pierwsze spotkanie.

Maciej Dowbor poznał swoją partnerkę z "Dzień Dobry TVN"

Zapowiada się naprawdę emocjonujący czas na szklanym ekranie. 21 sierpnia odbyła się konferencja prasowa stacji TVN, podczas której zaprezentowano jesienną ramówkę. Poznaliśmy pełną listę formatów, które wystartują już za chwilę. Jak wiadomo również, do codziennego nadawania powróci śniadaniówka stacji, która przez okres wakacyjny emitowana była tylko w weekendy.

Co najważniejsze, prosto ze sceny w Sopocie ogłoszono, że nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN" zostaje Maciej Dowbor! Prezenter niedawno rozstał się z Polsatem i jak widać, nie musiał zbyt długo martwić się brakiem pracy. Widzowie natychmiast zaczęli zastanawiać się, z kim ten tak właściwie zasiądzie na kanapie śniadaniówki. Spekulowano, że być może będzie to jego żona, Joanna Koroniewska, ale prawda okazała się inna. Maciej Dowbor właśnie zapoznał się ze swoją partnerką i, co ciekawe, doszło do tego w niecodziennych okolicznościach.

Za kulisami konferencji TVN udało się nagrać, jak Dowbor wita się z... Sandrą Hajduk, która dotychczas współprowadziła program z Anną Senkarą. Maciej i Sandra wpadli na siebie na korytarzu, co dziennikarka podsumowała, jako "bardzo niezręczną sytuację". Kolega po fachu przytaknął jej i dodał:

Niezręczna sytuacja w korytarzu... w kiblu mogliśmy się jeszcze spotkać

Zdaje się jednak, że już pojawiła się między nimi nić porozumienia i oboje zgodnie stwierdzili, że cieszą się nową współpracą. A co na to fani? Zdania okazały się podzielone.

Nie pasują do siebie. Nie widzę ich przyszłości w duecie

Ten duet to będzie ogień. Czekam na ich pierwszy wspólny dyżur w programie

To chyba będzie mój ulubiony duet

Nie pasują, nie widzę ich w tej roli

Nie możemy doczekać się, aż zobaczymy ich razem w "Dzień Dobry TVN".

