Kasia z 3. edycji "Love Never Lies" z pewnością na długo zapamięta swój udział w programie, który postawił jej małżeństwo pod wielkim znakiem zapytania. Mąż uczestniczki show przyznał się do szokujących zdrad, które były dla niej ogromnym ciosem. Uczestnicy i widzowie okazali jej ogromne wsparcie, a ona zaskoczyła wszystkich po programie. Nie uwierzycie, jaką ma pasję! Tylko spójrzcie na to nagranie.

Reklama

Kasia z "Love Never Lies" zaskoczyła swoją pasją

W programie "Love Never Lies" Kasia dowiedziała się o szokujących zdradach jej męża Pawła. Uczestnik show zastał okrzyknięty jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii programu, natomiast jego żona skradła serca widzów swoim dobrym sercem i wyrozumiałością. Choć Paweł wiele razy zdradzał swoją żonę, to jednak ona pozostawała mu wierna, co wykryto dzięki detektorowi kłamstw. Nie da się ukryć, że życie Kasi było pełno emocji i stresujących sytuacji, ale dzięki swojej pasji znalazła sposób na relaks i oderwanie myśli.

Jak się okazało, na co dzień żona Pawła lubi robótki ręczne. Uczestniczka show chętnie pokazuje swoje dzieła na TikTok'u, które są naprawdę imponujące. Wśród jej prac możemy zobaczyć wełniane czapeczki, skarpetki, a nawet opaski. Nagranie możecie zobaczyć poniżej.

Paweł z "Love Never Lies" przyznał, że zdradzał żonę z mężczyznami

Kasia i Paweł to jedni z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 3. edycji "Love Never Lies", dostępnego na platformie Netflix. Są małżeństwem od ośmiu lat, a ich związek trwa już dekadę. W trakcie programu Paweł przyznał się do wielokrotnych zdrad z mężczyznami, co było dla Kasi ogromnym ciosem. Małżeństwo wywołało wielkie poruszenie w "Love Never Lies", a fani programu mają nadzieje, że uczestniczka show złożyła już papiery rozwodowe.

Ostateczne losy pary pozostają nieznane. Finał trzeciego sezonu "Love Never Lies" zostanie wyemitowany 5 marca, a odcinek podsumowujący, w którym uczestnicy opowiedzą o swoim życiu po programie, pojawi się 9 marca.

O czym jest program "Love Never Lies"?

"Love Never Lies" to reality show dostępne na Netflix, w którym pary testują siłę swojego związku poprzez serię trudnych pytań i wyzwań. Kluczowym elementem programu jest detektor kłamstw, który analizuje odpowiedzi uczestników i wykrywa wszelkie nieścisłości. Dzięki temu widzowie mogą obserwować, jak prawda wpływa na relacje między uczestnikami.

Każda para zgłaszająca się do programu chce sprawdzić szczerość i trwałość swojego związku. Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące lojalności, wierności, uczuć i przeszłości. Detektor kłamstw analizuje ruch gałek ocznych, sprawdzając prawdomówność ich wypowiedzi. Szczera odpowiedź zwiększa ich nagrodę pieniężną, natomiast kłamstwo skutkuje utratą części zgromadzonej sumy.

Zobacz także: Kasia z "Love Never Lies" zabrała głos. Zapytali ją co dalej z Pawłem, który ją zdradzał

Reklama

Zobacz także: Marianna Schreiber ostro o "Love Never Lies": "Przed kamerą robić takie rzeczy"