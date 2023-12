Świątecznym wydaniom programów śniadaniowych towarzyszy szczególna atmosfera. Jednak formaty nadawane na żywo rządzą się swoimi prawami i nawet w tym okresie zdarzają się wpadki. Przekonali się o tym widzowie „Pytania na śniadanie”, którzy zasiedli przed telewizorami w poranek wigilijny. W pewnym momencie oglądający usłyszeli coś, czego nie powinni. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli bezradni.

Wpadka w „Pytaniu na śniadaniu” w wigilijnym wydaniu

Szczególnego dnia, 24 grudnia widzów „Pytania na śniadanie” przywitali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Niedzielne wydanie śniadaniówki TVP przebiegała w świątecznej atmosferze. Nie brakowało podsumowań oraz rozmów o bożonarodzeniowych tradycjach. W pewnym momencie w studiu pojawiła się Alicja Węgorzewska.

"Pytanie na śniadanie" TVP/"Pytanie na śniadanie"

Prowadzący rozmawiali ze swoją gościnią nie tylko o świętach, ale też o trzydziestoleciu kariery artystki. Na początku dyskusji doszło do wpadki. Widzowie nie mogli usłyszeć, co gwiazda ma do powiedzenia. Rozległ się inny głos kobiecy. Słychać był tekst „Christmas in December”, wypowiadany łamanym angielskim.

Jakby tego było mało, widzowie usłyszeli męski głos, który nucił świąteczną piosenkę. Reżyserka zareagowała na usterkę po kilku sekundach i wyciszyła głosy docierające spoza planu. Wreszcie fani „Pytania na śniadanie” mogli dowiedzieć, co do powiedzenia ma artystka.

Ostatnio atmosfera wokół TVP jest bardzo gorąca ze względu na zmiany, jakie przechodzą media publiczne. Odwołano dziennikarzy „Wiadomości”, formaty informacyjne i publicystyczne przechodzą całkowitą odnowę. Mówi się, że rewolucja dotknie też prezenterów programów rozrywkowych. Wciąż jednak nie wiadomo, czy ktoś pożegna się z „Pytaniem na śniadanie”. Niedawno Maciej Kurzajewski stanął w obronie Katarzyny Cichopek.

Oglądacie „Pytanie na śniadanie” w święta?