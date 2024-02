W śniadaniówce nieraz zdarzały się nieprzewidywalne sytuacje, Beata Tadla ma już pierwszą wpadkę za sobą. Prowadząca świetnie sobie poradziła z przejęzyczeniem gościa i wyszła z tej sytuacji z gracją. Gdy gość uświadomił sobie co powiedział, nagle zaczął przepraszać prezenterkę. Jednak później wszyscy nie mogli wytrzymać ze śmiechu.

Wpadka w"Pytaniu na śniadanie": Gość przepraszał Beatę Tadlę

Zaledwie tydzień temu poznaliśmy nowych prowadzących "Pytania na śniadanie", którzy wywołali sporo emocji. Od teraz w śniadaniówce TVP widzów będą witać: Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Joanna Górska i Robert Stockinger oraz Beata Tadla i Tomasz Tylicki. W sobotni poranek to właśnie ta ostatnia para poprowadziła śniadaniówkę, w której doszło do dość zabawnej wpadki. W studiu gościł architekt Szymon Fiołka, który opowiedział o nowych trendach w aranżacjach garderoby. Nagle gość powiedział coś, co rozbawiło nie tylko prowadzących, ale i widzów. Na szczęście dziennikarka świetnie sobie z tym poradziła.

Beata Tadla i Tomasz Tylicki w "Pytanie na śniadanie" Niemiec/AKPA

Podczas rozmowy Beaty Tadli i Tomasza Tylickiego z architektem Szymonem Fiołką w "Pytaniu na śniadanie" doszło do nieprzewidywalnej sytuacji. Nagle zaproszony gość zwrócił się do prowadzącej po nazwisku.

Tadla zapytała się. Przepraszam Beata — powiedział architekt.

Nie gniewam się Fiołka, spoko — odpowiedziała prowadząca nie powstrzymując śmiechu.

Para prowadzących i gość wybuchli śmiechem, a Tadla zwróciła się również po nazwisku do współprowadzącego. Po emisji śniadaniówki dziennikarka udostępniła ten fragment na swoim Instagramie. Widzieliście to nagranie?

Tadla zapytała haha Takie rzeczy tylko w ''Pytaniu na śniadanie''! — napisała prowadząca na swoim InstaStories.

Pytanie na śniadanie Instagram @beatatadla

Ten sam fragment z programu postanowił również udostępnić Szymon Fiołka, który wyjaśnił na swojej relacji, czym było spowodowane jego przejęzyczenie.

Ach ta Tadla... Jej wdzięk osobisty... no i stało się — napisał Szymon Fiołka na swoim Instagramie.

Beata Tadla i Tomasz Tylicki są drugą najchętniej oglądaną parą w śniadaniówce TVP zaraz po Katarzynie Dowbor i Filipie Antonowiczu. Wygląda na to, że widzowie lubią ich jako prowadzących, co można stwierdzić po statystykach. Warto jednak podkreślić, że zmiany w TVP wpłynęły na oglądalność śniadaniówki, która w tym roku miała o kilkadziesiąt tysięcy mniej widzów niż w poprzednim. A wy którą parę prowadzących "Pytania na śniadanie" lubicie najbardziej?

Pytanie na śniadanie Instagram @szymonfiolka.design