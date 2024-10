11. edycja "Rolnik szuka żony" rozkręca się i w najbliższym odcinku programu kandydatki i kandydaci w końcu pojawią się na gospodarstwach uczestników. W zwiastunie, który właśnie pojawił się w sieci, możemy zobaczyć fragmenty pierwszych reakcji rolników i rolniczek po spotkaniach z kandydatami. Najbardziej niepokojące wydają się być słowa najstarszej bohaterki, Agaty! Czyżby jej kandydaci nie spełnili jej oczekiwań?

Agata zrezygnuje z "Rolnik szuka żony 11"?

Za nami pierwsze rozmowy i aktywności uczestników "Rolnik szuka żony 11" z ich kandydatami. To właśnie na ich podstawie rolnicy zadecydowali, kogo ostatecznie zaproszą na swoje gospodarstwo. Najstarsza uczestniczka 11. edycji "Rolnika", Agata postanowiła, że da szansę jedynie dwóm kandydatom - Irkowi i Mirkowi. Teraz nadszedł czas, by poznać ich bliżej, a o tym, jak potoczą się losy kandydatów Agaty, przekonamy się w najbliższych odcinkach programu. Niestety jednak zwiastun najnowszego odcinka nie napawa optymizmem ws. 57-letniej rolniczki.

fot. mat. pras. Rolnik szuka żony TVP

A wszystko przez słowa, które rolniczka wypowiada przed kamerami! Możemy je usłyszeć w najnowszym zwiastunie, który został opublikowany w mediach społecznościowych programu "Rolnik szuka żony". Po spotkaniach z Irkiem i Mirkiem Agata przyznała wprost, że myślała już nawet o tym, aby jej przygoda z randkowym show skończyła się już na tym etapie!

Nawet tak myślałam, że na tym etapie mogłaby moja przygoda się skończyć - przyznała Agata

Instagram/rolnikszukazonytvp

Co wydarzyło się na gospodarstwie Agaty, że 57-letnia rolniczka doszła do takich przemyśleń? Tego póki co nie wiadomo, ale z pewnością wszystkie wątpliwości na ten temat zostaną rozwiane w najnowszym odcinku programu "Rolnik szuka żony". Myślicie, że Agata da jednak sobie szanse i będzie kontynuować udział w randkowym show TVP1?

Zobaczcie zwiastun najnowszego odcinka "Rolnik szuka żony 11"!

