W czwartek, 30 stycznia 2025 roku odbyła się prezentacja wiosennej ramówki stacji Polsat, na której pojawiła się plejada gwiazd. W tym gronie nie zabrakło też Piotra Mroza, który zdobył ogromną popularność dzięki swojej roli w serialu "Gliniarze", a także występowi w 12. edycji "Tańca z gwiazdami".

To właśnie wtedy mieliśmy okazję porozmawiać z aktorem i podczas naszego wywiadu poruszyliśmy wiele ciekawych tematów. Piotr Mróz opowiedział między innymi, jak z perspektywy czasu ocenia swoje rozstanie z narzeczoną. Nie ukrywał, że "nie była to dobra decyzja". Dlaczego?

Piotr Mróz o rozstaniu z Agnieszką Wasilewską. "To rozbija życie"

Piotr Mróz, znany z roli w serialu "Gliniarze" oraz zwycięzca 12. edycji "Tańca z gwiazdami", przez pięć lat był związany z modelką Agnieszką Wasilewską. Para zaręczyła się w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, co podkreślało ich przywiązanie do wartości religijnych. Jednak w sierpniu 2024 roku aktor poinformował o zakończeniu ich relacji. Teraz w rozmowie z nami jednak smutno przyznał, że "bilans zysków i strat po tym całym wydarzeniu, jest bardziej na minus, niż na plus".

To nie była dobra decyzja na pewno, bo to rozbija życie na pewnym etapie - zaczął Piotr Mróz

Co jeszcze na ten temat zdradził Piotr Mróz? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej. Z kolei całą naszą rozmowę z aktorem możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

