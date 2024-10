Wiktoria w 11. edycji podbija serca widzów i na każdym kroku udowadnia, że poważnie myśli o znalezieniu miłości i wcale nie chodzi jej o popularność, jak wcześniej niektórzy spekulowali. Podczas wspólnych prac na gospodarstwie rolniczka miała okazję nieco bardziej poznać swoich kandydatów i tu niewątpliwie od najlepszej strony pokazali się: Szymon oraz Adam. Internauci na podstawie jednej z rozmów Wiktorii wywnioskowali, którego z kandydatów wybierze. To dopiero niespodzianka!

Internauci już wiedzą, kogo wybierze Wiktoria z "Rolnik szuka żony

11. edycja programu "Rolnik szuka żony" wzbudza ogromne emocje, podobnie jak każda poprzednia. Jak wiadomo, randkowy hit Telewizji Polskiej od lat cieszy się wielką popularnością, a w tym sezonie widzowie nie mają wątpliwości, że rolnicy dokonali dobrych wyborów już na etapie listów. Kandydaci i kandydatki chętnie angażują się w kolejne zadania, poznając, jak wygląda praca w gospodarstwie. Kandydaci Wiktorii robią wszystko, aby pomóc jej w codziennych obowiązkach i są pod wrażeniem tego, że ona pracuje razem z nimi. W ostatnim odcinku Wiktoria sporo czasu poświęciła na rozmowach z Szymonem i wygląda na to, że znaleźli nić porozumienia i świetnie się dogadują. Czujne oko internautów dostrzegło, że Wiktoria najwyraźniej już wybrała swojego kandydata:

Czyżby już wybrała? Na to wygląda!

Nasza rolniczka już dokonała wyboru

Czuję, że on właśnie jest faworytem jeśli nic się nie wydarzy po drodze

Fani "Rolnika" nie mają wątpliwości, że razem z Szymonem stworzyliby świetną parę, bo dobrze czują się w swoim towarzystwie i doskonale im idzie współpraca na gospodarstwie. Po prostu idealny duet!

Fajny ten Szymon. Pasują do siebie

Wiktoria pozytywnie zaskakuje, oby jej wyszło z nim

Uwadze internautów nie umknął jeden ważny szczegół dotyczący Łukasza. Chodzi oczywiście o jego reakcję na proste pytanie Wiktorii: "Czy daje radę?". Wyraźnie było widać, że był mocno zdenerwowany, co zauważyła sama rolniczka. Co więcej, podczas rozmowy z Adamem miał ochotę poplotkować, ale Adam nie dał się wciągnąć w tego typu rozmowę i wykazał się dużym taktem. Fani nie mają wątpliwości, że to Łukasz jako pierwszy pożegna się z gospodarstwem Wiktorii.

Na pewno go wybierze, wróżbita pierwszy wyleci

Adam też w porządku,nie dał się wciągnąć w plotki Łukaszowi, ładnie odpowiedział, że to będzie życiowe doświadczenie dla niego.

screen Rolnik szuka żony

Też kibicujecie Wiktorii i Szymonowi? Widać, że ten uczestnik ma bardzo pogodne usposobienie, co podoba się rolniczce i z pewnością nie będzie się z nim nudziła. Czekacie na kolejny odcinek "Rolnik szuka żony"?

