Rolnicy i rolniczki z 11. edycji "Rolnik szuka żony" po pierwszych randkach mieli okazję spędzić czas ze swoimi kandydatami podczas aktywności. Najmłodsza z bohaterek miłosnego show, Wiktoria postanowiła przetestować panów przed kamerą - kandydaci rolniczki szli do osobnego pomieszczenia i nagrywali dla niej krótki filmik. To właśnie na podstawie krótkich nagrań, rolniczka podjęła ostateczną decyzję dotyczącą tego, kto pojawi się u niej w domu. Fani programu szybko dali wyraz temu, że zadanie wymyślone przez Wiktorię nie przypadło im do gustu.

Wiktoria podpadła fanom "Rolnik szuka żony"

Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" podjęli już najważniejsze decyzje i wybrali kandydatów, którzy pojawią się na ich gospodarstwach. W ostatecznym wyborze rolnikom pomogły wspólne aktywności. Większość z uczestników zdecydowała się na zadania, dzięki którym mogła spędzić więcej czasu, porozmawiać i lepiej poznać swoich kandydatów. Jedynie Wiktoria zdecydowała się na nieco inne rozwiązanie.

Jak wiadomo, Wiktoria to nie tylko zapalona rolniczka, ale także popularna influencerka. Dziewczyna jest już od dawna dobrze znana internautom za sprawą jej filmików, które publikuje w sieci. Nic więc dziwnego, że Wiktoria postanowiła przetestować kreatywność swoich kandydatów i ich zadaniem było nagranie dla niej krótkiego filmiku. Panowie mogli wspomagać się przy tym przeróżnymi rekwizytami. Kiedy kandydaci Wiktorii wykonali już swoje zadanie, na koniec wszyscy razem obejrzeli nagrania. Na ich podstawie rolniczka zadecydowała, że na gospodarstwo zaprosi Adama, Szymona i Łukasza.

Fani "Rolnik szuka żony" jednak szybko dali wyraz temu, że zadanie wymyślone przez Wiktorię nie przypadło im do gustu. Internauci zarzucili młodej rolniczce, że zamiast spędzić jak najwięcej czasu na rozmowach z kandydatami, ta postanowiła przetestować ich pod względem zdolności do tworzenia nagrań. Niektórzy stwierdzili nawet, że Wiktoria w programie wcale nie szuka męża, a kompana do nagrywania wspólnych filmików do social mediów.

Zero interakcji sam na sam z tymi chłopakami. Wiktoria szuka partnera czy menadżera od social mediów?

Wiktoria szuka tiktokera, teraz sprawdzała, który fotogeniczny i nadaje się do reelsów. Social media chce zdobyć, a nie męża poznać, szkoda chłopaków

Wiktoria to szuka instagramowego misia, a nie partnera do życia…

Zadanie kreatywne, ale mało mogła ich poznać przez to i pogadać z nimi. Zobaczymy. do czego ją to doprowadzi... - piszą fani ,,Rolnika''

A Wy, co myślicie na ten temat?

