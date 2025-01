Wiktoria nie znalazła miłości w programie "Rolnik szuka żony", ponieważ nie wybrała odpowiedniego kandydata. Widzowie twierdzą, że stworzyłaby idealną parę z Szymonem, który przegrał walkę o jej serce z Adamem. Wiele osób twierdzi, że uczestnik show byłby idealnym kandydatem na męża, a przede wszystkim zależało mu na rolniczce. 26-latek właśnie opublikował nowe nagranie. Co dziś u niego słychać?

Szymon wziął udział w 11. edycji miłosnego eksperyment TVP i starał się o względy Wiktorii. Rolniczka zaprosiła go nawet na swoje gospodarstwo, ale szybko podjęła decyzje, że to właśnie z Adamem chciałaby spróbować zbudować relacje. Uczestnik show jednak się rozmyślił po kilku dniach, a w finałowym odcinku oznajmił, że jest już w nowym związku. Wiktoria z "Rolnika" z trudem oglądała sceny z Adamem w finałowym odcinku i nie ukrywała, że została przez niego zraniona. Warto jednak podkreślić, że widzowie byli pod wrażeniem zachowania Wiktorii z "Rolnika", która ich zdaniem pokazała klasę po rozstaniu z Adamem. Wiele osób twierdziło, że szkoda, że odrzuciła Szymona, który strasznie był za nią. Widzowie stwierdzili, że byliby idealną parą i szkoda, że tak potoczyły się ich losy.

Od czasu finałowego odcinka miłosnego hitu TVP minęło już trochę czasu, jego uczestnicy mają się całkiem dobrze, co można zaobserwować na ich profilach na Instagramie. Ostatnio Wiktoria z "Rolnika" zaskoczyła wszystkich nowym zdjęciem, a dokładnie tym, z kim wypoczywała nad morzem. Teraz Szymon postanowił pokazać, jak wygląda jego początek roku. Uczestnik show pokazał, że wziął się za malowanie pokoju. Trzeba przyznać, że taki mężczyzna w domu to skarb. Myślicie, że Wiktoria żałuje, że go nie wybrała?

Po emisji odcinków fani zaczęli zastanawiać się, czy Wiktoria i Szymon z "Rolnika" są razem. Uczestnik show postanowił odnieść się do tego tematu na swoim InstaStories. 26-latek przyznał, że ma kontakt z rolniczką, ale ich relacje pozostają tylko koleżeńskie. Myślicie, że kiedyś może się to zmienić? Nieważne, jaką decyzję podejmą, my mocno trzymamy za nich kciuki!

Choć w 11. edycji tylko dwóm rolnikom udało się znaleźć miłość, to jednak znacznej większości udało się stworzyć długotrwałe przyjaźnie. Uczestnicy "Rolnik szuka żony" bawili się nawet razem na Sylwestrze, co tylko jest dowodem na to, że świetnie czują się w swoim towarzystwie, a ich relacje są bardzo bliskie.

