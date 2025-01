Adam, Szymon i Łukasz walczyli o serce Wiktorii z 11. edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka szybko podjęła decyzje, która ostatecznie okazała się błędna. Jednak co najważniejsze, pozostali kandydaci utrzymuje z nią przyjazne stosunki. Teraz jeden z nich podzielił się wspaniałą nowiną i wspomniał o "narzeczonej". Co za zaskoczenie!

Łukasz z "Rolnik szuka żony" nagle oznajmił: "Moja narzeczona"

Łukasz wziął udział w 11. edycji miłosnego hitu TVP, by móc lepiej poznać Wiktorię. Rolniczka zaprosiła mężczyznę na swoje gospodarstwo, ale szybko odesłała go do domu, by móc skupić się na dwóch pozostałych kandydatach: Adamie i Szymonie. Ostatecznie wybrała tego pierwszego, co nie okazało się dobrą decyzją. Uczestnik show zerwał z nią jeszcze w trakcie trwania programu, co było jednym z większych zaskoczeń tej edycji.

W finałowym odcinku okazało się, że Adama z "Rolnika" znalazł sobie nową miłość, którą do dziś trzyma w ukryciu. Wiktoria nie ukrywała, że jest zraniona przez mężczyznę, ale widzowie byli zachwyceni, że przyjęła odrzucenie z klasą. Na Instagramie uczestnicy show przyznali, że utrzymują ze sobą koleżeńskie stosunki, mowa m.in. o Wiktorii, Szymonie i Łukaszu. Jednak nie zapowiada się na to, by rolniczka chciała dać ponowną szansę swoim byłym kandydatom. Oboje jednak mają się całkiem dobrze.

Ostatnio w mediach krążyły plotki, że Łukasz z "Rolnika" znalazł już miłość po programie, bo chwalił się wspólnie spędzonym czasem z tajemniczą dziewczyną. Jednak nigdy nie ujawnił jej tożsamoci. Jakiś czas temu uczestnik show i jego tajemnicza towarzyszka wybrali się na wspólną jazdę po mieście. Następnego dnia podczas Q&A internauci postanowili dopytać Łukasza, kim była "tajemnicza Pani z wczoraj".

Moja narzeczona – odpowiedział Łukasz dodając śmiejącą się buźkę.

Kiedy 12. edycja "Rolnik szuka żony"?

Już niedługo na antenie TVP pojawi się 12. edycja "Rolnik szuka żony"! Popularne show TVP, które połączyło wiele par, właśnie rozpoczęło nabór uczestników do nowej odsłony. Zgłoszenia trwają do 28 lutego 2024 roku, co oznacza, że emisji nowego sezonu możemy spodziewać się we wrześniu, jak co roku.

