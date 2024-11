Łukasz z 11. edycji "Rolnik szuka żony" gościł na gospodarstwie Wiktorii i miał nadzieje, że to właśnie on skradnie jej serce. Tak się jednak nie stało. Rolniczka dość szybko pożegnała się z mężczyzną, bo chciała skupić się na pozostałych kandydatach. Ostatecznie wybrała Adama, z którym wygląda na bardzo szczęśliwą. Wydaje mi się, że Łukasz również mógł odnaleźć już swoje szczęście. Uczestnik show opublikował wymowne zdjęcie.

Reklama

Były kandydat Wiktorii z "Rolnika" znalazł miłość po programie? Zwróciłam uwagę na jego nowe zdjęcie

23-letnia Wiktoria to najmłodsza uczestniczka 11. edycji miłosnego hitu TVP. Rolniczka twierdzi jednak, że jest gotowa na miłość i chciałaby się już ustatkować. Uczestniczka show zaprosiła na swoje gospodarstwo trzech mężczyzn: Adama, Szymona i Łukasza. Ostatecznie postanowiła, że chciałaby budować dalszą relację z Adamem. W jednym z ostatnich odcinków Adam i Wiktoria z "Rolnika" zostali nawet oficjalnie parą. Również rodzina rolniczki była zachwycona jej wyborem. Nie da się ukryć, że oboje naprawdę świetnie do siebie pasują!

Natomiast Łukasz z "Rolnika" jako pierwszy dostał kosza od Wiktorii, choć twierdził, że to była ich wspólna decyzja. Uczestnik show nie ubolewał nad tym zbyt długo i wygląda na to, że już wrócił do randkowania. Na swoim Instagramie pochwalił się wymownym zdjęciem.

Przy sobocie szarlotka i mleko musi być — napisał Łukasz.

Instagram @sambix_official

Obecnie Wiktoria z "Rolnik szuka żony" skupia się na relacji z Adamem, a w następnym odcinku zobaczymy jej wizytę w domu mężczyzny. To będzie świetna okazja, by para mogła bliżej się poznać i spędzić czas w gronie rodzinnym. Myślicie, że mają szanse na miłość? My mocno trzymamy za nich kciuki.

mat. prasowe

Łukasz, chociaż opuścił gospodarstwo Wiktorii, jako pierwszy nie ma za złe tej decyzji rolniczce. Na koniec swojego pobytu stwierdził, że traktuje ją jako młodszą siostrę.

Oboje z Wiktorią tak zdecydowaliśmy, że ja pojadę do domu, wtedy Wiktoria będzie się mogła na was skupić. Więc powinniście też do docenić z mojej strony. Ja ją traktuję jako młodszą siostrę więc też mam nadzieję, że jej nie skrzywdzicie — powiedział Łukasz w odcinku.

Myślicie, że ułożył już sobie życie miłosne po programie? Finał "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami, tym samym dowiemy się, jak potoczyły się również losy rolników i rolniczek oraz wybranych przez nich kandydatek i kandydatów. Trzymamy kciuki za wszystkich.

Reklama

Zobacz także: Marcin z "Rolnik szuka żony" odesłał Magdę do domu. Teraz była kandydatka rolnika przerwała milczenie