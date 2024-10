Już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje kolejny odcinek "Rolnik szuka żony". Co tym razem wydarzy się w programie o poszukujących miłości rolnikach? Do sieci trafił już zwiastun najnowszej odsłony hitu prowadzonego przez Martę Manowską, a fani od razu ruszyli z komentarzami. Zobaczcie, co wydarzy się w "Rolnik szuka żony"! Agata będzie miała już dość swoich kandydatów?

Jest zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony". Agata nie wytrzyma?

W połowie września tego roku wystartował jedenasty sezon "Rolnik szuka żony". W najnowszej odsłonie programu miłości szukają Agata, Wiktoria, Sebastian, Rafał i Marcin. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć, jak rolnicy czytają listy od zainteresowanych nimi osób, pierwsze randki i decyzje, kogo rolnicy chcą poznawać bliżej i zaprosić do swoich domów. Ogromne emocje wśród fanów programu wywołuje Agata, która już na etapie listów nie ukrywała rozczarowania swoimi kandydatami. Ostatecznie rolniczka spotkała się na randkach z Mirosławem, Ireneuszem i Maciejem kandydatami, a do swojego domu zaprosiła już tylko Mirka i Irka. W minioną niedzielę mogliśmy zobaczyć, jak Agata przywitała ich w swoim domu, a już za kilka dni wyjdzie na jaw, jak jej kandydaci poradzili sobie na gospodarstwie.

W mediach społecznościowych pojawił się już zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony". Na nagraniu możemy zobaczyć fragmenty programu, a w nim m.in. wyraźnie zdenerwowaną Agatę, która krzyczy na swoich kandydatów.

To co, wpuszczać? słychać głos jednego z kandydatów.

Nie wpuszczać! Nic nie wpuszczać! krzyczy Agata.

Zobaczcie sami, co wydarzy się w kolejnym odcinku "Rolnik szuka żony"!

Fani programu od razu ruszyli z komentarzami. Niektórzy fani programu podejrzewają, że Agata zbyt długo nie wytrzyma ze swoimi kandydatami.

Agata nie wytrzyma zbyt długo w masce kobiety wesołej i uśmiechniętej.Stawiam że ona i Sebastian zakończą program bez partnera.

Będzie się działo!

Dziadki dostana wycisk... komentują fani.

Agata w poprzednim odcinku "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że myślała już o zakończeniu swojej przygody w programie- ostatecznie dała sobie szansę i zdecydowała się zaprosić kandydatów do swojego domu. Czy Mirek i Irek poradzą sobie z pracami na gospodarstwie, a przede wszystkich czy jeden z nich zdobędzie serce rolniczki? Odpowiedź na to pytanie z pewnością poznamy z kolejnych odsłon hitu Telewizyjnej Jedynki. My już czekamy na premierę nowego odcinka i mocno trzymamy kciuki za Agatę i pozostałych uczestników jedenastej edycji "Rolnik szuka żony".

A Wy, komu kibicujecie w najnowszej edycji "Rolnik szuka żony"?

