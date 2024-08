Michał Danilczuk ku uciesze fanów ponownie zatańczy w programie "Taniec z Gwiazdami". W ubiegłej edycji partnerował Maffashion i doszedł z nią aż do finału, jednak poza relacją taneczną narodziła się między nimi przyjaźń, a niektórzy twierdzili, że Michał i Julia są parą. Teraz tancerz wymownie skomentował te plotki. Zobaczcie sami.

Michał Danilczuk wymownie o relacji z Maffashion

Za nami jesienna ramówka Polsatu, na której znalazły się największe nazwiska polskiego show- biznesu. Podczas gali prezentowane były wszystkie formaty, które widzowie będą mogli oglądać już od września. Na antenie Polsatu nie zabraknie nowości, takich jak: "Moja mama i Twój tata" czy poranny program śniadaniowy "Halo tu Polsat". Jednak stacja nie zapomniała o topowych programach rozrywkowych i tym samym widzowie mogą spodziewać się kolejnej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Taniec z Gwiazdami".

Mimo że w tanecznym formacie zobaczymy kilku nowych tancerzy to produkcja zatrudniła ponownie tych najbardziej uwielbianych takich jak: Hania Żudziewicz, Jacek Jeschke czy Michał Danilczuk, który w rozmowie z Pudelkiem potwierdził, że w "Tańcu z Gwiazdami" rodzą się prawdziwe przyjaźnie.

Oczywiście, że tak. To jest program, który naprawdę łączy ludzi, który zamienia te relacje w przyjaźnie - odpowiedział Michał.

Oczywiście Michał Danilczuk został zapytany o jego relację z Maffashion oraz o jego stosunek do licznych plotek o ich romansie, jednak w tym temacie pozostał bardzo tajemniczy.

Nic nie powiem. Słuchajcie, nie mówi się o osobach, które są nieobecne, więc skoro Julii tutaj nie ma, zachowam prywatność i nie powiem nic więcej. Jest wielka przyjaźń i postawmy na tym kropkę - odparł wymijająco tancerz.

Widać, że Michał Danilczuk nie chce komentować swojego życia prywatnego i skupia się jedynie na tańcu. Mimo że nie ma jeszcze podanych oficjalnych par show to my już wiemy, że Michał Danilczuk zatańczy z Majką Jeżowską. Co ciekawe, wcześniej mówiono, że 15. edycja show wystartuje już 8. września, jednak podczas wczorajszej ramówki stacja potwierdziła, że "Taniec z Gwiazdami" ruszy 15. września, czyli dokładnie tydzień później. Widzowie mogą liczyć na 10 odcinków tanecznego formatu.

