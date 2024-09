Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" jako motyw przewodni obrał podróże dookoła świata i taneczne inspiracje z różnych krajów. Hanna Żudziewicz i Filip Bobek mieli okazję zabrać telewidzów do romantycznej Francji i zaprezentowali ogniste tango. A co na to mąż tancerki? Zobaczcie sami!

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz w ognistym tangu w "TzG". Jacek Jeschke może być zazdrosny?

Trzeba przyznać, że taneczne występy Hanny Żudziewicz i Filipa Bobka podnoszą nie tylko poprzeczkę w tej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale również temperaturę emocji u telewidzów! W ubiegłym tygodniu para zatańczyła ogniste paso doble, a teraz aktor i jego taneczna partnerka zaprezentowali równie namiętne tango.

Już podczas ćwiczeń Hanna Żudziewicz przeszła do konkretów i poprosiła Filipa Bobka, by ten otworzył się w tańcu. Wspomniała o ... mężu i jego zazdrości!

Masz spojrzeć (na mnie - przyp. red.) tak, żeby mój mąż był zazdrosny - poleciła tanecznemu partnerowi Hanna Żudziewicz.

Ostatecznie za swoje tango Filip Bobek i Hanna Żudziewicz otrzymali aż 37 punktów, a jurorzy dostrzegli w ich tańcu ogromną pasję i wyjątkową energię:

Była pasja, namiętność - podsumowała Ewa Kasprzyk.

Przeżywaliście to razem - dodał Tomasz Wygoda.

Co więcej, jurorzy wprost przyznali, że o mały włos na parkiecie show nie doszło do afery, a nawet ... bójki! Sądząc po komentarzach jury, Jacek Jeschke faktycznie mógłby mieć powody do zazdrości?

Fani niemal jednoznacznie uznali (oczywiście - z przymrużeniem oka), że taniec Filipa Bobka i Hanny Żudziewicz podobał im się na tyle, że ... mąż tancerki, Jacek Jeschke faktyczne może być zazdrosny. Myślicie, że faktycznie panowie porozmawiają za kulisami show?

Oj mąż zdecydowanie był zazdrosny! Dajcie znać potem czy Filip to przeżył haha

Biedny Filip zaraz będzie załatwiony przez Jacka

Kolejny Wasz taniec który oglądam, ze łzami w oczach. Daję 11/10

Wojciech Olkusnik/East News

Ogromny zachwyt jury w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudziła też Julia Żugaj, która zaprezentowała nietypowy taniec do muzyki k-pop.

Julka ma zdecydowanie talent do tańca! I w tego typu choreografii widać, że czuła się jak ryba w wodzie! - komentowali fani.

A który występ skradł Wasze serca?

