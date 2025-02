Maffashion, ceniona blogerka i influencerka oraz jej taneczny partner z "Tańca z Gwiazdami", Michał Danilczuk przebywają obecnie w Dubaju. Fani domyślali się, że wyjechali razem, jednak teraz wszystko stało się jasne, ponieważ zamieścili wspólne zdjęcia. Fani są zachwyceni takim widokiem. Te zdjęcia musicie zobaczyć!

Maffashion i Michał Danilczuk pokazali wspólne zdjęcia

Maffashion postanowiła odpocząć po intensywnym roku i w okresie ferii zimowych wyjechała na wakacje z synkiem i Michałem Danilczukiem. Cała czwórka przebywa obecnie w Dubaju, do którego wylecieli na urodzinowy wyjazd Michała. Niedawno Maffashion dodała post i złożyła Michałowie życzenia, a już teraz pokazała romantyczny kadr z oceanarium w Dubaju. Fani są zachwyceni i cieszą się, że Julia Kuczyńska odnalazła szczęście:

No proszę, niewinna przygoda w tańcu z gwiazdami a znalazłaś miłość. Tyle lat ci proponowali widocznie to miało być wtedy

Ile miłości bije z tych zdjęć

Widać, że jesteś szczęśliwa - rozpisują się fani.

Maffashion i Michał Danilczuk poznali się na planie "Tańca z Gwiazdami"

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, i Michał Danilczuk poznali się wiosną 2024 roku na planie 14. edycji programu „Taniec z gwiazdami”, gdzie wspólnie rywalizowali i ostatecznie zajęli trzecie miejsce.

Wspólne treningi i występy sprawiły, że ich relacja zaczęła budzić zainteresowanie fanów i mediów. Choć początkowo nie komentowali doniesień o swoim związku, w grudniu 2024 roku Michał Danilczuk w jednym z wywiadów wspomniał o „dziewczynie”, co zostało odebrane jako potwierdzenie ich bliskiej relacji.

Od tamtej pory para coraz chętniej publikuje wspólne zdjęcia i nagrania, a ich relacja przyciąga uwagę fanów i obserwatorów show-biznesu. Już wcześniej Julia i Michał spędzali razem dużo czasu, czego dowodem były liczne wyjazdy na wakacje czy koncerty. Sylwestra para spędziła w Paryżu: również z tego wyjazdu publikowali wpisy i filmy.

Transfer Michała Danilczuka do TVN-u

Michał Danilczuk, dotychczasowy tancerz programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie, ogłosił swoje przejście do TVN, gdzie zasiądzie w jury reaktywowanego show "You Can Dance". Decyzja ta wywołała spekulacje, jakoby powodem transferu była planowana obecność Sebastiana Fabijańskiego, byłego partnera Maffashion, w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Danilczuk stanowczo zaprzeczył tym plotkom, podkreślając, że jego rozmowy z TVN trwały od dłuższego czasu i były naturalnym krokiem w jego rozwoju zawodowym. Wyraził również sentyment do "Tańca z Gwiazdami", zaznaczając, że pozostawia tam wiele serca i pasji.

Program "You Can Dance – Po prostu tańcz!" powraca na antenę TVN po kilkuletniej przerwie. Premiera nowego sezonu odbędzie się w środę, 26 lutego 2025 roku, o godzinie 20:50. Pierwsze trzy odcinki poświęcone będą castingom, podczas których jury wybierze najlepszych tancerzy. Następnie rozpoczną się odcinki na żywo, emitowane co tydzień o tej samej porze. Myślicie, że Maffashion będzie kibicować Michałowi Danilczukowi?

