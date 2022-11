"Top Model 11": Klaudia i Krystian są parą po programie?! Fani mają dowody

Kiedy Basia i Krystian spotkali się w " Hotelu Paradise 3 ". Pomiędzy tą dwójką od razu zaiskrzyło. Ci uczestnicy jednak od samego początku wzbudzali spore kontrowersje wśród widzów, którzy raz im dopingowali, a raz wręcz błagali o to, by któreś z nich w końcu wróciło do Polski. Nieoczekiwanie, kiedy dziewczyna po raz kolejny pojawiła się w programie, wszyscy byli szczęśliwi, jednak jak się okazuje - nie na długo. Fani reality-show coraz bardziej wątpią w to, że Basia i Krystian są razem po programie i zdecydowanie nie chcą, by tych dwoje znalazło się w finale trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Dlaczego? Wszystko przez to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku. Zachowanie Basi i Krystiana skomentowała nawet sama Klaudia El Drusi. Chłopak zwala całą winę na uczestniczkę? "Hotel Paradise 3": Basia i Krystian najgorszą parą w programie?! Ostatnie wydarzenia w "Hotelu Paradise 3" były dla jego uczestników prawdziwym testem. Klaudia El Dursi postanowiła sprawdzić, na ile programowe pary się znają i wyszło na to, że Basia i Krystian wiedzą o sobie tyle co nic! Widzowie, którzy byli świadkami ich odpowiedzi, aż przecierali oczy ze zdziwienia, bo niemal na wszystkie zadane im pytania, ta dwójka odpowiedziała źle, a Basia nie wiedziała nawet, jak ma na imię mama Krystiana! Po tym, co zostało wyemitowanie na antenie TVN7 fani trzeciej edycji "Hotelu Paradise" nie zostawili na parze suchej nitki, a Krystian nie krył swojego rozczarowania Basią. Za niepowodzenie w zadaniu zwalił całą winę na nią? Najlepsze, że tuż przed "egzaminem", uczestniczka była pewna, że pójdzie im świetnie! - Jesteś na mnie zły - pytała Basia. - Troszeczkę. Nie poruszaliśmy takich głównych tematów, nie pytaliśmy się o rodziców, mówiłaś,...