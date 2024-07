Joanna Krupa na swoim Instagramie pokazała serię fotek ze wspólnego spędzania czasu z córką, Ashą! Panie świetnie bawiły się na jednej z plaż w Miami, korzystając ze słonecznej pogody. Czy towarzyszył im mąż gwiazdy "Top Model", Douglas Nunes? Jeszcze kilka tygodni temu w mediach pojawiły się plotki, że para ma kryzys. Zobaczcie sami!

Joanna Krupa po intensywnym czasie związanym z nagrywaniem kolejnej edycji "Top Model", wreszcie znalazła czas na odpoczynek i relaks z rodziną. Gwiazda na swoim Instagramie pokazała kilka zdjęć z plaży, na której świetnie bawiła się w towarzystwie 3-letniej córki Ashy, ale również męża, Douglasa! Ich wspólne zdjęcia z pewnością uspokoją fanów modelki, którzy martwili się o ich relację. Jakiś czas temu Krupa otwarcie mówiła, że nie dogaduje się z mężem w wielu kluczowych kwestiach, opowiedziała również o terapii dla par, na którą uczęszczają:

Związek to na pewno praca. Nic nie przychodzi łatwo. Czasem, jak ktoś się rozwodzi, to ludzie nie chcą już nad tym pracować, a trzeba pracować. Wiadomo, że jak ktoś się poddaje, to nie wyjdzie. Ale jeżeli ludzie mają miłość i coś, co ich łączy, to powinni próbować - mówiła Joanna Krupa.