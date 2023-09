Niesamowite sceny w "Top Model". To się wydarzyło po raz pierwszy w historii programu

W grze o finał "Top Model" pozostało tylko sześciu uczestników. Na Fashion Week zgodnie z planem miało pojechać tylko pięć osób. W ostatniej chwili Joanna Krupa postanowiła jednak zmienić zasady programu: Sumienie by mi nie dało spać dzisiaj wieczorem, jakbym cię wysłała do domu. Po raz pierwszy w historii "Top Model" ja kogoś przywracam. Jesteś moim głosem. Kto otrzymał niespodziewaną szansę od Joanny Krupy? "Top Model 11": Joanna Krupa przywraca uczestniczkę do programu Castingi w Johannesburgu do South African Fashion Week w " Top Model" szczególnie trudne były dla Michaliny. Pierwszego dnia to ona, jako jedyna nie otrzymała żadnego angażu od żadnego z czterech projektantów. Wydaje mi się, że dałam z siebie wszystko i szłam tak, jakbym dosłownie walczyła o życie. Uczestnicy "Top Model" byli w szoku, bo obstawiali, że to właśnie Michalina dostanie większość pokazów, jednak okazało się, że jej wzrost (zaledwie 175 cm) może być problemem. Czuję, że to jest takie niesprawiedliwe, że te je*ane centymetry.... Jeszcze wszyscy na mnie patrzą... Czuję taką niesprawiedliwość, że nawet jak biorę taką Klaudię, która nie zna angielskiego, przytyła przed fashion weekiem uczyłam ją chodzić i wiem, ile ja włożyłam pracy a wzrost to jest coś takiego, czego ja nie jestem w stanie zmienić - mówiła rozgoryczona Michalina. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Top Model Polska TVN (@topmodelpolskatvn) Zobacz także: "Top Model 11": Adriana...