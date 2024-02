Kosmetyki Wszech Czasów to najlepsze produkty w Polsce. W 2023 roku docenionych zostało aż sześć przeznaczonych do cery dojrzałej. To one otrzymały prestiżową nagrodę za wygładzanie zmarszczek, optyczny lifting skóry, ale też odpowiednie nawilżenie i poprawę jędrności skóry. Oceny Wizażanek mówią same za siebie - te kosmetyki robią to, co obiecują na opakowaniu i są hitami w swojej kategorii. Które z nich zdobyły serca użytkowniczek?

KWC 2023: Intensywnie odmładzające płatki pod oczy i na bruzdy nosowe Sunew, Med +

Płatki pod oczy to niedoceniany kosmetyk o pielęgnacji skóry w tak ważnym obszarze, jak okolice oka. Skóra w tym miejscu zdradza zwykle nasz wiek i może optycznie nas postarzać. Płatki pod oczy i na bruzdy nosowe od Sunew, Med + to produkt, który daje efekt odmłodzenia. Wizażanki go uwielbiają - stosują na co dzień, ale i przed wielkimi wyjściami. To niezaprzeczalnie Kosmetyk Wszech Czasów. Najlepsze płatki pod oczy w Polsce działają nawilżająco, ale też chronią przed utratą wody, co więcej wydobywają jej naturalny blask. Dodatkowo produkt zmniejsza widoczność cieni i redukuje obrzęki. To hit do uzyskania efektu liftingu!

Nagrodzone płatki pod oczy uzyskały bardzo wysoką ocenę 4,8 /5 przy 109 recenzjach. Wiele Wizażanek uznało, że to produkt bez wad.

Płatki dla mnie są rewelacyjne. świetnie nawilżają oraz napinają skórę pod oczami, dzięki czemu moje zmarszczki są mniej widoczne a skóra pod oczami wygładzona i pełna blasku. Płatki pozostawiają na skórze delikatny efekt rozjaśnienia dzięki złotemu pyłkowi. Płatki aplikuje również na bruzdy nosowe, które u mnie stały się mniej widoczne. Zapach jest mało wyczuwalny, więc dla alergików jest idealny. Dodatkowo pojemniczek z płatkami trzymam w lodówce, więc aplikuję je schłodzone co potęguje ich efekt - beatatopala

Najlepsze przeciwzmarszczkowe serum do twarzy L'Oréal Paris Revitalift Filler

Wygładzające serum do twarzy L`Oréal Paris, Revitalift Filler z 1,5% czystego kwasu hialuronowego daje natychmiastowy efekt. To właśnie on zrobił wrażenie na surowym jury, jakim są Wizażanki. Użytkowniczki zauważyły, że serum do twarzy dobrze ją nawilża. Zapobiega też utracie wody z naskórka. Przy regularnym stosowaniu poprawia też sprężystość skóry, napina ją i sprawia, że zmarszczki zostają spłycone. Redukcja linii następuje stopniowo, a hitowe serum daje efekt wypełnienia. To produkt, który działa na trzy rodzaje zmarszczek. Wnika głęboko i działa też powierzchniowo, to dlatego sprawdza się zarówno na cerze przesuszonej, ale i wiotkiej, czy potrzebującej poprawy elastyczności.

Serum do twarzy otrzymało wysoką ocenę 4,7/5 i zrecenzowało je aż 130 Wizażanek.

Doskonale nawilża skórę twarzy, odżywia, pielęgnuje, dodaje zdrowego blasku i pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że niweluje drobne zmarszczki, a raczej je wygładza. Uspokaja cerę i sprawia, że wygląda na rozświetloną i gładką. Konsystencja lekko żelowa. Przez to łatwo się wchłania. Ja używam rano i wieczorem. Sprawdza się pod makijaż. Serum jest bardzo wydajne i ma piękny zapach. Serum znajduje się w klasycznej, wygodnej butelce z aplikatorem - pipetą - dzięki czemu używa się go łatwo, przyjemnie. Bardzo polecam - black_moth

Najlepszy krem pod oczy z prebiotykami Iwostin, Hydro Sensitia Prebio

Kosmetykiem Wszech Czasów 2023 został również krem pod oczy Iwostin, Hydro Sensitia Prebio, który jest mistrzem w nawilżaniu i łagodzeniu skóry. Ma zmniejszać jej nadwrażliwość, koić skórę, niwelować podrażnienia, zaczerwienienia, ale też likwidować uczucie ściągnięcia i pieczenia. To produkt do zadań specjalnych przeznaczonych do cienkiej skóry pod oczami. Wizażanki przyznały, że krem robi wiele - również odżywia. Wzmacnia barierę hydrolipidową, ma neutralne pH i przynosi cerze ulgę. Najlepszy krem pod oczy dla cery dojrzałej nadaje się pod makijaż jako baza nawilżająca i wygładzająca.

Krem pod oczy ma w KWC wysoką ocenę 4,7 /5 i dokładnie 100 recenzji.

Mam suchą skórę wokół oczu. Ta okolica jest bardzo wymagająca w moim przypadku dlatego potrzebuję konkretnego nawilżacza. Krem jest genialny!!! Ma świetny aplikator, który dozuje idealną dawkę produktu. Ma lekką konsystencję, bardzo szybko się wchłania i daje odczucie pełnego nawilżenia. Jego formuła jest idealna pod oczy. Nie zawiera tłustego filmu. Testowałam razem krem do twarzy z tej serii i muszę przyznać że jest to kombo idealne. Polecam z całego serca oba kosmetyki! Prebiotyki od Iwostin to cudowne kosmetyki - czytamy recenzję milivanili18.

Przeciwzmarszczkowe serum regenerujące z retinolem La Roche-Posay Retinol B3 Serum

Serum do twarzy La Roche-Posay Retinol B3 Serum to kolejna perełka do cery dojrzałej, która zasłużyła na tytuł Kosmetyku Wszech Czasów 2023. Zawiera retinol, który od pewnego czasu utrzymuje się wśród top trendów w pielęgnacji. Serum to dla Wizażanek eliksir młodości. Zmniejsza widoczność zmarszczek, zarówno tych pierwszych oznak starzenia, jak i głębszych. Poprawia elastyczność i jędrność skóry. Najlepsze serum na zmarszczki w Polsce dodatkowo ma działanie regenerujące - wzmacnia skórę, odżywia ją, ale też ujednolica koloryt i poprawia nawilżenie.



Przeciwzmarszczkowe serum z retinolem ma w KWC ocenę 4,8 /5. Zasłużoną, wysoką notę zawdzięcza aż 156 opiniom, które zostawiły na jego temat Wizażanki.

Od lat cierpiałam ze względu na moją bardzo suchą cerę. Nic nie pomagało, a kiedy pojawiły się zmarszczki, całkowicie straciłam nadzieję na poprawę sytuacji. Aż do teraz, kiedy przetestowałam ten super specyfik. Stosuję go regularnie, a efekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Moja skóra została wspaniale nawilżona, odzyskała blask, jest miękka i bardzo miła w dotyku. Ponadto zmarszczki zostały ładnie wygładzone a drobne jakby zniknęły. Serum szybko się wchłania. Bardzo polecam - Konwalia164

Krem przeciwzmarszczkowo-normalizujący na dzień Delia, Vitamin D3 Precursor

Krem Delia Vitamin D3 Precursor działa wielotorowo. Kosmetyk Wszech Czasów nawilża skórę, ale też działa na tę z tendencją do wyświecania. Produkt zmniejsza wydzielanie sebum, a tym samym widoczność porów. Zawdzięcza to m.in. obecności niacynamidu. Krem polubiły Wizażanki z cerą trądzikową, poszarzałą, dojrzałą i matową. Krem zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia elastyczność i regeneruje. Retinol pozwala jej uzyskać młodzieńczy wygląd. Hit do pielęgnacji twarzy to też dobry nawilżacz, który przywraca skórze naturalny blask. Trudno o więcej!

Krem przeciwzmarszczkowy Delia, który pokochały Wizażanki otrzymał ocenę 4,6 /5 i 101 opinii w KWC.

Krem Deli wspaniale nawilżył moją skórę. Dzięki niemu mogła zaopiekować się moją problematyczną skórą. Ponieważ mam skórę trądzikową bałam się czy on sprawdzi się było to moje odkrycie gdyż zmniejszyło się wydzielanie sebum i tworzyło się mniej zaskórniaków. Dodatkowo zmniejszyły się widoczne zmarszczki. skóra naprężyła się i odpowiednio ujędrniła. Krem ma miły zapach i jest łatwy w użytkowaniu. Gorąco polecam - pletkiewicz.

Krem na dzień dla kobiet w okresie premenopauzy Vichy, Neovadiol

Najlepszy krem dla kobiet w okresie premenopauzy to ujędrniający krem Vichy, Neovadiol. Jest leciutki, ale bardzo skuteczny. Sprawdzi się do cery wrażliwej, dojrzałej, z widocznymi zmarszczkami. Krem do twarzy poprawia gęstość i jędrność skóry. Dla Wizażanek jest jak zastrzyk młodości. Wygładza skórę, zarówno pod kątem zmarszczek, ale też redukuje jej szorstkość spowodowaną przesuszeniem. Kosmetyk Wszech Czasów ma też zdolność do modelowania owalu twarzy. Tym, co wyróżnia go na tle innych jest redukcja wpływu zmian hormonalnych, które przyspieszają proces starzenia. W składzie kremu znajdziemy m.in. kwas hialuronowy, niacynamid, jak i stymulujące syntezę kolagenu proksylan i ekstrakt z kasji.

Krem ujędrniający Vichy zrecenzowało aż 169 użytkowniczek KWC. W katalogu otrzymał średnią ocenę 4,7 /5.