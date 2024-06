Można śmiało stwierdzić, że Maciej Dowbor był twarzą Polsatu. W ostatnich latach widzowie mogli oglądać go we flagowym programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jednak Maciej Dowbor podjął decyzję o zakończeniu pracy w stacji, ale nie zdradził, jakie będą jego dalsze losy. Teraz na jaw wyszły nowe fakty - Maciej Dowbor ma poprowadzić "The Voice of Poland"!

Maciej Dowbor poprowadzi "The Voice of Poland"?

To wielkie zaskoczenie, że Maciej Dowbor zakończył pracę w Polsacie. Fani przecierają oczy ze zdumienia, ponieważ prezenter był związany ze stacją od 20 lat, jednak, jak sam mówi, potrzebuje zmiany i odświeżenia, więc jego decyzja - choć ciężka, jest jedyną słuszną. W swoim oświadczeniu Maciej Dowbor wspomniał o "wypaleniu" oraz "przerwie", jednak prawda może być nieco inna.

Artur Zawadzki/REPORTER

Portal Świat Gwiazd dowiedział się, że Maciej Dowbor będzie jednym z prowadzących "The Voice of Poland". Co ciekawe, u jego boku ma stanąć Paulina Chylewska, która poprowadzi również program "Mecz- teleturniej piłkarski" - nowy format TVP. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to wygląda na to, że TVP ściągnęło do siebie dwie doskonałe persony, o bogatym doświadczeniu dziennikarskim.

Nową edycję The Voice według naszych ustaleń ma poprowadzić Paulina Chylewska. Za kulisami mówi się, że to Maciej do niej dołączy - powiedział informator Świata Gwiazd.

Transfer do TVP Pauliny Chylewskiej był jednak uwarunkowany tym, że musi ona prowadzić inne programy niż te o tematyce sportowej:

Paulina mówiła, że poprowadzi tylko programy sportowe, ale jednym z warunków jej przejścia było też poprowadzenie innych formatów. Ma ogromne doświadczenie, mogłaby się więc sprawdzić w 'The Voice of Poland'. Ale nie może przecież poprowadzić go sama. Kto zostanie współprowadzącym? Czy będzie to Maciej Dowbor? Stworzyliby idealny duet. A przecież o to chodzi produkcji - dopowiada informator Świata Gwiazd.

Artur Zawadzki/REPORTER

Na potwierdzenie tej informacji musimy jeszcze poczekać, jednak na dniach mają ruszyć zdjęcia do nowego sezonu "The Voice of Poland", więc stacja niebawem powinna poinformować fanów show o nazwiskach nowych prowadzących.

Czy tak będzie? Sytuacja będzie klarowna, bo lada chwila ruszają zdjęcia do nowej edycji - mówi informator ŚG.

Myślicie, że doniesienia okażą się prawdziwe?

