Katarzyna Dowbor była jedną z osób zwolnionych z pracy przez Edwarda Miszczaka, który przejmując stanowisko dyrektora programowego Polsatu, wziął się za przeprowadzanie gruntownych zmian kadrowych. Dziennikarka od razu przestrzegła syna, który chciał wykazać się lojalnością i zrezygnować z pracy. Zobaczcie, co usłyszał od niej Maciej Dowbor.

Gdy Katarzyna Dowbor po dziesięciu latach prowadzenia remontowego show "Nasz nowy dom" otrzymała wypowiedzenie, w sieci zaczęło wrzeć. Internauci stanęli w obronie uwielbianej gwiazdy i odgrażali się, że nie będą oglądać kolejnych edycji programu, jeśli jej tam nie będzie. W telewizji Polsat pracuje jednak w dalszym ciągu syn 63-latki, Maciej Dowbor, który jest współprowadzącym hitu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak się okazało, chciał zrezygnować z posady w geście solidarności z mamą. Tak jednak surowo mu tego zabroniła:

Zabroniłam mu tego zrobić. Powiedziałam: "Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program". Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza, że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała - wyznała Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Super Expressem"