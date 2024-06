Maciej Dowbor poinformował, że po 20 latach odchodzi z Polsatu. Prezenter podkreślił, że z tą decyzją wahał się już od wielu miesięcy. Teraz na jaw wychodzą kulisy odejścia Macieja Dowbora z Polsatu. Co ciekawa, nieco stają w kontrze do tego, co sam napisał w sieci.

Czasem potrzebny jest zimny prysznic, który pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji - zdradziła osoba z otoczenia Dowbora dla Pudelka.

Czym był dla Macieja Dowbora ten "zimny prysznic"?

Kulisy odejścia Macieja Dowbora z Polsatu

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu po prawie dwóch dekadach. Swoją decyzję ogłosił na Instagramie, w dniu w którym przekazał swoją decyzję swoim przełożonym w stacji. W emocjonalnym wpisie podkreślał: "Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło". Z kolei Pudelek.pl, informuje o kulisach zakończenia współpracy z Polsatem przez Macieja Dowbora:

Maciek od dłuższego czasu czuł się niedoceniany przez stację, a sytuacji z pewnością nie pomogło też zwolnienie jego mamy. Narastała w nim frustracja. Szczególnie, że ani on, ani Joasia tak naprawdę nie potrzebują fuchy w telewizji, bo rozkręcili swoje social media, zainwestowali w nieruchomości, mają biznesy i współprace. No ale szkiełko uzależnia i czasem trudno się od niego oderwać - mówiła osoba z bliskiego otoczenia prezentera.

Anonimowe źródło Pudelka donosi, że powodem, dla którego Maciej Dowbor podjął ostateczną decyzją o zakończeniu współpracy z Polsatem był to, że nie został wzięty pod uwagę jako gospodarz nowotworzacej się śniadaniówki:

Czasem potrzebny jest zimny prysznic, który pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji. A takim była dla Maćka informacja o tym, że - mimo przewijających się w mediach plotek - nie wzięto go pod uwagę do prowadzenia planowanego na jesień programu śniadaniowego.

Zamknięcie tego zawodowego rozdział z pewnością nie jest łatwe dla Macieja Dowbora. Na szczęście może liczyć na wsparcie swojej żony. Na szczęście Dowborów nie opuszcza dobry humor i już kolejnego dnia wypuścili humorystyczną rolkę pt. "Pierwszy dzień mojego męża na bezrobociu".

