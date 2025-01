Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor uchodzą za jedną z lepiej dobranych par w rodzimym show-biznesie. Chociaż chętnie pokazują swoje życie w mediach, robią to w sposób komediowy, ukazując wyłącznie pozytywne momenty. Małżonkowie nie mają w zwyczaju prać publicznie brudów, dlatego nic dziwnego, że wielu uważa ich związek za idealny. Teraz prezenter wyjawił całą prawdę nt. swoje małżeństwa. Na szczere wyznanie zdecydował się podczas rozmowy z Magdą Mołek.

Maciej i Joanna są małżeństwem od 2014 roku i do tej pory doczekali się dwóch córek. Zgodnie chronią prywatność pociech, ale w zamian ochoczo sami pokazują się w mediach społecznościowych, regularnie publikując w sieci filmiki, ukazujące w sposób żartobliwy sytuacje czy problemy, z którymi większość z nas, a w tym wiele par, spotyka się na co dzień. Fani pokochali ich za dystans do siebie i od lat uważają ich za wręcz idealną parę. Czy tak rzeczywiście jest?

Maciej Dowbor, prezenter znany z poczucia humoru i otwartości, po raz kolejny pokazał, że nie boi się mówić o trudnych tematach. W rozmowie z Magdą Mołek w jej podcaście „W moim stylu” przyznał bez ogródek, że nie uważa się za idealnego męża.

W rozmowie z Magdą Mołek Maciej Dowbor zdradził, że jego żona, Joanna Koroniewska, sugerowała mu podjęcie terapii. Aktorka widzi w tym szansę na uporządkowanie emocji i zmniejszenie presji, jaką Dowbor sam na siebie nakłada.