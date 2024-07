W ostatnich dniach zapowiedź śniadaniówki Polsatu wywołuje niemałe emocje. Choć stacja oficjalnie nie zdradziła nazwisk prowadzących, można z dużym prawdopodobieństwem domyślać się, kto zasili szeregi nowego show. Wśród tego grona mają znaleźć się m.in. Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek. Co w tej sytuacji z posadą dziennikarza w TVP Sport?

Maciej Kurzajewski przejdzie na stałe z TVP do Polsatu? Wszystko przez miłość

Maciej Kurzajewski na przestrzeni lat stał się ikoną Telewizji Polskiej, a przede wszystkim jej sportowej sekcji. Dziennikarz rozpoczął pracę w TVP Sport już w 1993 roku, gdy był na pierwszym roku studiów. Pod czujnym okiem Włodzimierza Szaranowicza szkolił się w dziennikarstwie sportowym, by po latach realizować się też w roli prowadzącego programów rozrywkowych, a nawet śniadaniówki.

Teraz jednak, po zmianach w TVP i zwolnieniach również w paśmie rozrywkowym, stało się oczywiste, że zwolnieni dziennikarze - w tym właśnie Kurzajewski - muszą znaleźć nową pracę. Poszukiwania nie trwały jednak długo, bo właśnie okazało się, że Polsat rusza ze swoją śniadaniówką! Jednym z prowadzących ma być - u boku Katarzyny Cichopek - właśnie Maciej Kurzajewski. Dlaczego prezenter zdecydował się na radykalną zmianę?

Z Telewizją Polską był związany ponad 30 lat, pracę na Woronicza rozpoczął bowiem już na pierwszym roku studiów. Jak jednak widać, najwyraźniej pokochał pracę z ukochaną - podaje ''Super Express''.

Niewielu pamięta, że zwolnienie z "Pytania na śniadanie" to niejedyne zawodowe "rozstanie", z którym musiał zmierzyć się Maciej Kurzajewski w ostatnim czasie. Dziennikarz niedawno stracił też posadę w radio:

Maciej Kurzajewski nie będzie prowadził ,,Czterech pór roku'' w radiowej Jedynce - przekazano na początku tego roku.

Wygląda na to, że dla miłości Maciej Kurzajewski jest gotów porzucić dotychczasową pasję, czyli sport. W Polsacie to jego ukochana będzie jednak miała - póki co - większe pole do rozwoju. Katarzyna Cichopek poprowadzi nowe show randkowe dla osób dojrzałych.

Czekacie już na ramówkowe nowości w Polsacie?

