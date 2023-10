Maciej Dowbor wyjawił tajemnicę Rubików. Będą na niego za to źli?

Agata Rubik to spełniona żona i mama. Poślubiła muzyka, Piotra Rubika, z którym doczekali się dwóch córeczek. Mieszkają w wilii na warszawskim Wilanowie. Agata nie wstydzi się tego, że zajmuje się tylko domem, uważa, że spełnia się w tym najlepiej. Na swoim profilu instgaramowym pochwaliła się, że jej dzieci wracają do szkoły po wakacjach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dziewczynki wybrały się do szkoły... dzień wcześniej, 31 sierpnia. Dzieci Rubików chodzą do prywatnej szkoły Agata Rubik związała się z 18 lat starszym muzykiem. Ostatnio wzięli udział w programie "Power Couple", który okazał się dla nich strzałem w dziesiątkę, ponieważ wielu widzów przekonało się, że są idealną parą. Pokochali ich za poczucie humoru i otwartość. Można też to zauważyć na profilu instagramowym Agaty, która chętnie pokazuje rodzinne życie słynnej pary. Obserwuje ją już 130 tysięcy internautów. Zobacz także: Agata i Piotr Rubikowie gwiazdami nowego reality-show w TVN? Mamy komentarz żony muzyka! Żona muzyka w poniedziałek pochwaliła się, że jej córki: 12-letnia Helena i 8-letnia Alicja wracają po wakacjach do szkoły. Dziewczynki na zdjęciu mają na sobie plecaki i szkolny strój na rozpoczęcie roku szkolnego: spódniczka, sweterek i baletki. Z kolei Agata wskoczyła w wygodnie ubrania, aby tylko zawieść dzieci do szkoły i wrócić do domu. A już gotowa na ten nowy rok szkolny! A Wy? Oby trwał bez zakłóceń! 🤞🏻 #pierwszydzienszkoly - pisze Rubik. Wyświetl ten post na Instagramie. ...