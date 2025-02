Niespodziewana zaczepka Macieja Dowbora w stronę Doroty Szelągowskiej na żywo w "Dzień Dobry TVN" rozbawiła widzów! Dziennikarz skomentował jej fryzurę, a ona szybko odbiła piłeczkę. To jednak nie pierwszy raz, gdy Dowbor publicznie żartuje z jej uczesania - podobne zaczepki pojawiały się już wcześniej w ich mediach społecznościowych, a fani uwielbiają ich humorystyczne przekomarzanki.

Maciej Dowbor wbił szpilę Szelągowskiej. Poszło o fryzurę

Maciej Dowbor i Dorota Szelągowska od lat utrzymują przyjacielskie relacje, które często przeradzają się w humorystyczne zaczepki w mediach społecznościowych. Tym razem ich żartobliwa wymiana zdań przeniosła się na antenę "Dzień Dobry TVN", gdzie dziennikarz niespodziewanie postanowił zażartować z fryzury Szelągowskiej. Podczas programu Dowbor odczytał "pytanie od widza" skierowane do Doroty Szelągowskiej:

Mamy taki dział: pytania widzów, tutaj sprawdzam - jest pytanie do pani Doroty: 'Pani Doroto, o co chodzi z tą fryzurą w programie?' - zapytał Dowbor żartując z koleżanki.

Szelągowska postanowiła nie pozostawić zaczepki Dowbora bez odpowiedzi i błyskawicznie zmieniła temat, uderzając w jego ambicje zawodowe, nawiązując do jego pasji:

Maćku, ja chciałam cię zapytać, bo ja wiem, że ty składasz cały czas program do TVN-u, żeby był ‘Tenis z gwiazdami’. Chciałbyś prowadzić to? Bo chciałbyś rozpropagować tenisa, prawda? - spytała Szelągowska.

Dowbor, widząc, że Szelągowska sprytnie odbiła piłeczkę, nie pozostał jej dłużny i zakończył wymianę zdań w swoim stylu:

Tak, a ty chcesz fryzurę? - zapytał na wizji.

Ich przekomarzanki na wizji rozbawiły widzów.

Normalna rozmowa Maćka i Doroty - śmieją się fani.

Maciej Dowbor żartuje z Doroty Szelągowskiej

To nie pierwszy raz, gdy Maciej Dowbor nawiązuje do uczesania swojej przyjaciółki. Wcześniej, razem z Joanną Koroniewską, nagrał rolkę na Instagramie, w której zastanawiali się, co skłoniło Szelągowską do takiej fryzury. Prezenter żartobliwie sugerował, że mogła przegrać zakład lub wziąć udział w internetowym wyzwaniu.

Może ona przegrała zakład i to jest za karę?(...) Albo to jest taki challenge, takie wyzwanie na TikToku, co młodzież robi - zastanawiał się Dowbor

Dowbor nie ustępował i w końcu zapytał Szelągowską wprost, skąd inspiracja do jej uczesania. Projektantka wnętrz z rozbrajającą szczerością odpowiedziała: „Z dy!”**, ilustrując swoją ripostę zabawnym memem z kotem.

Przyjaźń Szelągowskiej i Dowborów

Dorota Szelągowska, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą zgraną paczkę, której przyjaźń od lat widoczna jest w mediach społecznościowych. Łączy ich wyjątkowe poczucie humoru oraz zdrowy dystans do siebie, co chętnie pokazują w swoich wpisach i nagraniach.

Regularnie publikują żartobliwe filmiki oraz wymieniają się uszczypliwościami, które rozbawiają internautów. Ich relacja to doskonały przykład na to, że w świecie show-biznesu można budować szczere i trwałe przyjaźnie. Niedawno widzowie mieli okazję zobaczyć zabawną scenę, w której Szelągowska i Koroniewska stanęły naprzeciw siebie na ściance podczas ramówki, udając rywalki.

Ich przyjaźń pokazuje, że nawet w medialnym świecie można znaleźć ludzi, na których zawsze można liczyć – zarówno w żartach, jak i w życiu codziennym.

