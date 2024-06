Maciej Dowbor zaskoczył internautów wiadomością, że już nie będzie pracował w Polsacie. Prezenter związany był ze stacją od prawie dwudziestu lat i współprowadził najpopularniejsze programy m. in. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Got to dance. Po prostu taniec". Współprowadził także takie wydarzenia jak między innymi Polsat Hit Festiwal. Wiadomość ta wywołała wiele emocji nie tylko wśród fanów, ale również wśród kolegów i koleżanek po fachu.

Nie rób mi tego - napisał wprost Krzysztof Ibisz.

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. Tak zareagowały gwiazdy na tę wiadomość

Maciej Dowbor późnym wieczorem 12 czerwca poinformował, że jego przygoda z Polsatem dobiegła końca. Prezenter podkreślił, że bił się myślami od kilkunastu miesięcy, a decyzja była jedną z najtrudniejszych w jego karierze. Zaznaczył, że nic złego się nie wydarzyło, jednak coś się w nim wypaliło.

Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiajac po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia… napisał w oświadczeniu Dowbor.

Maciej Dowbor o odejściu z Polsatu poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych. Decyzja ta wywołała spore poruszenie, a jego koledzy i koleżanki po fachu nie mogły przejść obok tego obojętnie. Post skomentowała m.in. Katarzyna Skrzynecka, Krzysztof Ibisz i Piotr Gąsowski.

Maćku Kochany. MEGA cenię, MEGA lubię, MEGA szanuję Twój profesjonalizm, wiedzę, błyskotliwość, poczucie humoru i charyzmę na każdej scenie czy ekranie(...) Ściskam Cię najserdeczniej, nie wątpiąc ani przez chwilę, że jeszcze nieraz będę podziwiać Cię w kolejnych zawodowych zadaniach. Do zobaczenia w kolejnych zawodowych projektach, w których będzie nam dane się spotykać. - oznajmiła Kasia Skrzynecka.

Również Krzysztof Ibisz nie szczędził miłych słów w stronę Dowbora.

Hej Maćku, z kim się będę teraz przekomarzał? Kto będzie chciał mnie wygryźć i zastąpić? (jak zawsze żartujemy). Kto będzie czekał gotowy w bufecie Tańca z Gwiazdami w garniturze, gdybym nagle nie dojechał… Kto będzie podjadał w garderobach jeżyki oczywiście classics. Nie rób mi tego. Tyle wspólnych emocji, stresów i mega radości w setkach programów na żywo. Kto zrozumie lepiej prezentera jak drugi prezenter Ehh… Powodzenia dokądkolwiek zmierzasz - skomentował Krzysztof Ibisz.

Piotr Gąsowski nie krył, że jest bardzo wzruszony.

Maciek! Wiesz, że jestem sentymentalny… często się z tego śmiejesz, że łzy mi lecą w sytuacjach wrażliwych ! Postaram się, chwilę wstrzymać, gdyż … tyle razy mnie „wrabiałeś” z wzajemnością, iż myślę, że to jest jakiś Twój, kolejny, „prank”! Jeśli nie … łzy mi popłyną … całe morze łez, mimo że nie jesteśmy już duetem gospodarzy, naszego, ukochanego programu! oznajmił Gąsowski.

Pod postem Macieja Dowbora znalazły się również komentarze od Marceliny Zawadzkiej, Dody, Barbary Kurdej-Szatan, Agnieszki Woźniak-Starak i wielu innych gwiazd. A jaka jest wasza reakcja na tę wiadomość?

