Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą jedną z popularniejszych par w rodzimym show-biznesie, dlatego gdy wyszło na jaw, że jedno z nich zasiądzie na kanapie "Dzień Dobry TVN", zachwyt fanów wydawał się oczywisty. Prezenter przeszedł do TVN-u po tym, jak pożegnał się z posadą gospodarza w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Dlaczego jednak wybrał akurat tę stację? W końcu rozwiał wątpliwości!

Wydało się, dlaczego Maciej Dowbor przyjął propozycję od "Dzień Dobry TVN"

Na początku 2024 roku w Telewizji Polskiej zaszły poważne roszady, które tygodniami odbijały się głośnym echem w mediach. Zmian nie brakowało jednak również w konkurencyjnych stacjach. W jednej chwili z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pożegnali się Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka, i to w cieniu afery, a już kilka miesięcy później do formatu wrócili. W czerwcu decyzję o odejściu z show podjął także Maciej Dowbor, co zaskoczyło wszystkich.

Jego przerwa od telewizji nie trwała jednak długo, bo błyskawicznie na jaw wyszło, że zostanie on nowym współprowadzącym "Dzień Dobry TVN"! Jego programową partnerką została Sandra Hajduk, a duet już z pierwszym odcinkiem zaskarbił sobie sympatię widzów. W rozmowie z naszą reporterką Maciej miał okazję wyjaśnić, dlaczego zdecydował się na pracę akurat dla TVN-u. Plotkowano bowiem, że propozycję otrzymał również od TVP, ale kwestia wynagrodzenia okazała się sporna.

Tymczasem przed naszą kamerą Maciej Dowbor miał z początku problem, by szczerze odpowiedzieć na pytanie o powody, bo jak sam zauważył... tuż obok stała jego szefowa. W pierwszej chwili nie wiedział, jak właściwie dobrać słowa, aż w końcu wyznał:

Ja mogę powiedzieć tylko jedną, chyba najważniejszą rzecz i przede wszystkim szczerą - zawsze imponowało mi to, jak robiona jest telewizja TVN. Też pewnie fakt, że jest to koncern międzynarodowy w tej chwili, który korzysta z wielu dobrodziejstw bycia koncernem międzynarodowym

Na koniec Maciej Dowbor wbił nawet szpilę konkurencji, z kolei jego programowa partnerka zdradziła z przekąsem, co miało zachęcić prezentera do pracy w TVN. Obejrzyj całe wideo i przekonaj się, o wyznała!

