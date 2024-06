Już za 2 tygodnie pojawi się nowy format na kanale TVP „Mecz - teleturniej piłkarski”, w którym główną tematyką będzie EURO 2024. Program będzie emitowany od razu po kolejnych fazach turnieju. A kto otrzymał angaż do roli prowadzących? To gwiazda Polsatu!

Nowy format na antenie TVP poprowadzi znana dziennikarka

Wszystkie oczy skierowane są na tegoroczne EURO, które wystartuje już niebawem. Z tej przyczyny Dorota Gardias postanowiła nagrać zagrzewający do walki singiel, a z kolei stacja TVP zdecydowała się na nowy teleturniej o nazwie "Mecz-teleturniej piłkarski". Co ciekawe, jako gospodyni programu została zaproszona uwielbiana dziennikarka, która właśnie powraca do Telewizji Polskiej- Paulina Chylewska. Tuż obok niej stanie Patryk Ganiek- dziennikarz TVP Sport. Trzecią osobą, która została zaproszona do nowości TVP jest znany i lubiany Dariusz Szpakowski, który wystąpi tym razem w roli eksperta.

Warto zaznaczyć, że Paulina Chylewska powraca do Telewizji Polskiej po siedmiu latach pracy w Polsacie. Wcześniej prowadziła program "Kawa czy Herbata". Teraz dziennikarka specjalizuje się w tematyce sportowej, więc nowy program "Mecz- teleturniej piłkarski" jest wprost idealnie dopasowany do jej preferencji. Widzowie mogą kojarzyć Paulinę Chylewską również z programu "Taniec z Gwiazdami", w którym tańczyła z Jackiem Jeschke.

Program "Mecz-teleturniej piłkarski" będzie emitowany w następujących dniach:

Podajemy daty premier czterech odcinków programu, które zostaną wyemitowane po zakończeniu kolejnych faz turnieju: 28 czerwca (piątek), godz. 20.30; 3 lipca (środa), godz. 20.30; 8 lipca (poniedziałek), godz. 20.30 oraz 12 lipca (piątek), godz. 20.30 - podają Wirtualne Media.

Co ciekawe, na antenę TVP powróci również serial „Gra na Maksa”, który wcześniej był emitowany podczas mistrzostw Europy 2021 oraz mundialu 2022.

Czekacie na nową propozycję od TVP?

