Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Na żywo" podkreśliła, jak wiele dla niej znaczył fakt, że jej syn gotów był zrezygnować z intratnej posady w Polsacie. Uznała, że nie chce takiego poświęcenia, ale jego postawa bardzo jej zaimponowała. Zobaczcie, co miała do powiedzenia na ten temat.

Katarzyna Dowbor o geście syna: "Wykazał się odwagą"

Katarzyna Dowbor po dekadzie prowadzenia show "Nasz nowy dom" usłyszała, że decyzją nowego dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka niestety musi się rozstać z programem. Cała sprawa odbiła się w mediach szerokim echem, a wierni fani formatu już zapowiadają, że nie będą oglądać jesiennej edycji, jeśli nie będzie tam dotychczasowej gospodyni programu. A tak na pewno się nie stanie - wiadomo już, że dziennikarkę zastąpi w tej roli Elżbieta Romanowska.

W Telewizji Polsat od wielu zatrudniony jest też syn Katarzyny Dowbor, Maciej. Prezenter poważnie rozważał odejście z pracy w geście solidarności z matką, ta jednak wyperswadowała mu ten pomysł z głowy. Jednak fakt, że syn był gotów dla niej zrezygnować z atrakcyjnej posady, miał dla niej kolosalne znacznie:

- Wykazał się odwagą i to był dla mnie ważny gest. Natomiast ja go do niczego nie namawiałam. To była decyzja Maćka. On ma 45 lat, a ja nie mam prawa mu niczego narzucać. To jest jego życie. Ale jestem mu bardzo wdzięczna, bo fantastycznie się zachował, jak facet - przyznała Dowbor Katarzyna w wywiadzie dla tygodnika "Na Żywo".

Stanęło na tym, że Maciej Dowbor postanowił pozostać w Polsacie. Jego mama odbyła z nim poważną rozmowę i wręcz zakazała mu rozwiązywania umowę ze stacją:

- Zabroniłam mu tego zrobić. Powiedziałam: "Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program". Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza, że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała - wyznała Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Super Expressem"

Wygląda jednak na to, że cała historia będzie mieć pomyślny finał - Katarzyna Dowbor ujawniła, że została wręcz zasypana ofertami pracy i prawdopodobnie wybrała już jedną z nich. Do tego, od tygodni otrzymuje tysiące ciepłych wiadomości od widzów, którzy deklarują sympatię do niej i twierdzą, że "Nasz nowy dom" bez niej nie będzie już tym programem, co do tej pory. Sama była prowadząca wypowiada się na ten temat bardzo ostrożnie i prosi, by nie oceniać pochopnie Elżbiety Romanowskiej, zwłaszcza że ona była najmniej winna tej sytuacji, a odcinki z jej udziałem nie są jeszcze nawet w emisji, więc trudno wypowiadać się na temat jej pracy.

A co wy na to? Jesteście pod wrażeniem, jaką relację mają sławna mama i jej syn?

