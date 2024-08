We wtorek, 20 sierpnia w Sopocie zjawiła się cała plejada gwiazd nie tylko za sprawą Top of The Top Sopot Festivalu, ale także specjalnego pokazu "Top Model", w którym wzięli udział między innymi Grażyna Szapołowska czy Monika Olejnik. Co ciekawe, na pokazie nie zabrakło również uwielbianej pary, czyli Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora! Tak - ta dwójka właśnie zaliczyła swój debiut w stacji TVN. Zobaczcie zdjęcia!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor debiutują w TVN

Kiedy media obiegła wiadomość, że Maciej Dowbor po 20 latach odchodzi z Polsatu, wszyscy zastanawiali się, gdzie będzie go można teraz zobaczyć. Prezenter jednak nabrał wody w usta i nie zdradzał swoich nowych planów zawodowych. Nic więc dziwnego, że szybko pojawiły się plotki, że rzekomo to on zostanie nowym prowadzącym "The Voice of Poland" w TVP. Jak już wiadomo, tak się nie stało, a teraz w końcu stało się jasne, że Maciej Dowbor związał się z TVN-em! Właśnie razem z Joanną Koroniewską zaliczył debiut w nowej stacji.

AKPA/Piętka Mieszko

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wzięli udział w specjalnym pokazie "Top Model". Relację z tego wydarzenia zobaczymy w jednym z odcinków nowej edycji programu, która startuje już we wrześniu. A czym zatem na stałe zajmie się Maciej Dowbor w stacji TVN? Plotkuje się, że po odejściu Anny Senkary z "Dzień Dobry TVN" to właśnie Dowbor może na stałe pojawić się w obsadzie prowadzących popularną śniadaniówkę. Czy tak się rzeczywiście stanie? O tym zapewne przekonamy się już niebawem!

AKPA/Piętka Mieszko

W tym miejscu warto wspomnieć, że również Joanna Koroniewska po latach przerwy od telewizji postanowiła wrócić na ekran i nawiązała współpracę właśnie ze stacją TVN. Gwiazda poprowadzi nowy program o nazwie "Zróbmy sobie dom".

Cieszycie się, że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor dołączyli do ekipy TVN-u?

