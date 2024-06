Maciej Dowbor 12 czerwca poinformował we wzruszającym wpisie, że jego przygoda z Polsatem po prawie dwudziestu latach pracy dobiegła końca. Jak nieoficjalnie dowiedział się Pudelek, prawdopodobnie już na jesieni zobaczmy Dowbora w duecie z jego mamą Katarzyną Dowbor na kanapie "Pytania na śniadanie"! Co za nowina.

Maciej Dowbor dołączy do "Pytania na śniadanie"? Ma być w duecie z Katarzyną Dowbor

Maciej Dowbor przekazał w mediach społecznościowych, że o decyzji o odejściu z Polsatu myślał już od dłuższego czasu i od razu ucinając spekulacje, dodał, że "nic złego się nie stało". 45-latek podkreślił, że nie ma żadnych pretensji, żali i konfliktów, ale coś się w nim "wypaliło". Pudelek dotarł do sensacyjnych informacji, że za odejściem prezentera może stać nowa praca w konkurencyjnej stacji - Telewizji Polskiej. Informator zdradził, też plany szefostwa "Pytanie na śniadanie" na jesień.

Jak przekazał informator, po wakacjach wiele się zmieni w "Pytaniu na śniadanie". A zmienić ma się nie tylko aranżacja studia, a skład prezenterów. Jak donosi Pudelek, na kanapie "PnŚ" ma zasiadać Maciej Dowbor z mamą — Katarzyną Dowbor.

Po wakacjach widzowie zobaczą odświeżone studio. Zmieni się także oprawa, a także część prowadzących. Wszystkim zależy na tym, by Maciek dołączył do swojej mamy i razem z nią stworzył duet - dowiedział się Pudelek od osoby związanej z TVP.

Portal skontaktował się z Katarzyną Dowbor, w tej sprawie i zapytana o pojawienie się Maćka w śniadaniówce, wymownie odpowiedziała.

Dla dobra mojego syna nie będę się wypowiadać - powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z Pudelkiem.

Również Maciej Dowbor nie chciał na razie nic więcej zdradzić.

Wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie, zawarłem w moim oświadczeniu - oznajmnił Maciej Dowbor w rozmowie z Pudelkiem.

A to dopiero początek rewelacji. W kuluarach pojawiają się plotki jakoby Maciej Dowbor oprócz pracy w "Pytaniu na śniadanie", miał także poprowadzić "The Voice of Poland". Spodziewaliście się?

