Jako ostatnia z drużyny chłopaków wystąpiła Weronika Curyło. Choć ma dopiero 16 lat, jej głos zadziwia wszystkich. Jak sama przyznaje swoją przyszłość wiąże z muzyką, a scena to jej świat. W jej mocnym głosie można się zakochać. Weronika podczas programu zmieniła Trenerkę. Choć przegrała „Bitwę” z Justyną Gajczak, to ostatecznie została skradziona przez Tomsona i Barona. Jak się okazuje, wyszło jej to na dobre, bo znokautowała swoich przeciwników i dostała się do odcinków „Live”. Dziś wystąpiła w ponadczasowym utworze Violetty Villas „Do Ciebie, Mamo”. To o niej Andrzej powiedział, że dyplomatycznie mówiąc nie należy do zwolenników tej piosenki, ale wiem, że ludzie ją kochali.

W związku z moim nielubieniem tej piosenki nie sądziłem, że kiedyś powiem coś dobrego o jej wokalistce – ale jesteś absolutnie genialna (…) patrząc na Ciebie widzę trochę młodszą Kayah.

Cała drużyna wraz ze swoimi Trenerami zaśpiewała utwór Prince’a Musicology, a reszta Trenerów nie mogła się powstrzymać od tańczenia przy swoich fotelach. Najwięcej głosów decyzją widzów uzyskała Marcelina Mróz, dalej śpiewać będzie także Weronika Curyło.

Tomson i Baron musieli więc wybrać między dwoma swoimi czarnymi końmi – Tomasz Trzeszczyńskim i Filipem Lato. Baron powiedział, że to jest moment przez który nie lubi tego programu. I to właśnie najbardziej rockowy głos w tej edycji widzowie zobaczą w kolejnym odcinku na żywo.