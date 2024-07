W najnowszym odcinku "The Voice of Poland" Justyna Steczkowska zdobędzie się na szczere wyznanie. Nie zgadniecie, jak gwiazda zareagowała na słowa nastolatki, gdy ta nie rozpoznała jej w samolocie.

Justyna Steczkowska została pomylona z blogerką modową. Jej reakcja bezcenna!

13. edycja "The Voice of Poland" obfituje w wiele emocji! Poznaliśmy wielu naprawdę fantastycznych wokalistów, którzy przeszli do drugiego etapu show - bitw na głosy. W najnowszym odcinku muzycznego show TVP uczestnicy zmierzą się ze sobą na muzycznym ringu w duetach.

Jak się okazuje, jednak nie tylko występy aspirujących artystów dostarczą widzom TVP ogromnych emocji podczas najnowszej odsłony muzycznego show. Występująca w roli jurorki Justyna Steczkowska zdobędzie się na szczere wyznanie.

- Lecę kiedyś samolotem, to było z osiem lat temu. Podchodzi do mnie młoda dziewczyna, myślę nastoletnia, i mówi: Ej, ty, nie jesteś jakąś znaną blogerką modową? - zdradziła na planie muzycznego programu Justyna Steczkowska. - Nie kochanie, w moim wieku ludzie już blogów nie piszą - zakomunikowała zaskoczona wokalistka. - To ile masz lat? - zapytała nieznajoma dziewczyna. - Czterdzieści dwa - odpowiedziała Justyna Stczkowska.

Na wieść o wieku Justyny Steczkowskiej, nastolatka zareagowała w sposób, który rozbawił artystkę. Więcej zobaczycie w wideo powyżej. Przypominamy, że najnowszy odcinek "The Voice od Poland" zobaczycie na antenie TVP 2 już w sobotę, 1 października, o godz. 20:00.

