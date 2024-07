"The Voice of Poland": Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk pokłócili się przed kamerami?!

"Zabrzmiało ostro" skomentowała zaskoczona Justyna Steczkowska. W najnowszym odcinku "The Voice of Poland" dojdzie do wymiany zdań między artystką a Markiem Piekarczykiem! Mamy fragment muzycznego show.