Fani programu "Taniec z Gwiazdami" ochoczo komentują dobór uczestników tegorocznej edycji. Wielu zarzuca produkcji fakt, że nazwiska gwiazd nie są znane szerszej publice, a tancerze są dużo bardziej rozpoznawalni. Zrobiło się gorąco!

Fani niezadowoleni z doboru gwiazd do "Tańca z Gwiazdami"

Już w marcu widzowie tłumnie zsiądą przed telewizorami, aby podziwiać nowe gwiazdy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Mimo że już niebawem uczestnicy ruszą na sale treningowe, aby przygotować się do pierwszego odcinka, to produkcja nie wyjawiła jeszcze wszystkich nazwisk gwiazd ani tancerzy. Na ten moment dużym zaskoczeniem było zaangażowanie Agnieszki Kaczorowskiej do roli tancerki, a także udział Macieja Kurzajewskiego, który zatańczy z powracającą do programu Lenką Kliment.

Dzisiaj ogłoszono kolejną uczestniczkę, czyli Olę Filipek- dziennikarkę RMF FM i właśnie pod tym postem zrobiła się niemała burza. Fani komentują, że tancerze nadchodzącej edycji są dużo bardziej popularni niż same gwiazdy. Jednak należy pamiętać, że tancerze mogą brać udział w "Tańcu z Gwiazdami" kilkukrotnie, a ich nazwiska z edycji na edycję są coraz bardziej rozpoznawalne.

W tej edycji to tancerze są gwiazdami

Ale słabo ta edycja wygląda. Prócz Pani Magdy Mołek i Pana Kurzajewskiego to totalnie nic ciekawego… wasza największa gwiazda na ten moment jest Wojtek Kucina…

Na szczęście, wielu internautów jest zadowolonych z decyzji produkcji show i posypało się wiele głosów, że ta edycja może być dużo mocniejsza niż dotychczasowe:

ta edycja będzie mocna!

Mega edycja. Topowe nazwiska show-biznesu!

Kto zatańczy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Choć nie wszystkie miejsca są już zajęte, to na ten moment lista uczestników wygląda następująco.

Blanka – piosenkarka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023, znana z hitu „Solo".

Maciej Kurzajewski – popularny dziennikarz sportowy i prezenter telewizyjny.

Ada Borek – artystka kabaretowa związana z kabaretem Nowaki.

Maria Jeleniewska – influencerka i TikTokerka, która zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych (13,3 mln obserwujących).

Magda Narożna – wokalistka zespołu „Piękni i Młodzi", jurorka w programie „Disco Star".

Filip Gurłacz – aktor znany z filmów i seriali takich jak „Miasto 44" czy „Wataha".

Magda Mołek – dziennikarka i prezenterka, która prowadziła pierwszą edycję show w TVN.

Ola Filipek- dziennikarka jednej z najbardziej rozpoznawalnej radiostacji RMF FM.

Wygląda na to, że brakuje jeszcze 4. gwiazd, aby skład 16. edycji był całkowicie zamknięty. Jak myślicie, kto to będzie? Wiadomym jest, że w kuluarach mówi się o Tomaszu Wolnym, Grażynie Szapołowskiej czy Tomaszu Karolaku.

Myślicie, że wiosenna edycja "Tańca z Gwiazdami" ma szansę rozgrzać fanów przed telewizorami?

