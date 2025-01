Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli małżeństwem przez 6 lat i doczekali się dwóch wspaniałych córek. Jednak jakiś czas temu para podjęła decyzje o rozstaniu, o czym opowiedzieli w osobnych wywiadach. Teraz aktorka znów zabrała głos w sprawie rozstania i hejtu. 32-latka zdradziła, co boli ją najbardziej, a internauci znów nie pozostawili na niej suchej nitki.

Agnieszka Kaczorowska ze łzami w oczach zakomunikowała

Agnieszka Kaczorowska zdobyła sympatie widzów jako Bożenka z "Klanu". W 2018 roku wyszła za mąż za Macieja Pele we Włoszech. Para doczekała się dwóch córek: Emilię i Gabrielę. Na Instagramie ich życie wyglądało na idealne i nikt nie spodziewał się, że para podejmie decyzje o rozstaniu. Oboje udzielili głośnych wywiadów, co jeszcze bardziej podsyciło emocje w mediach. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska znów mówiła o rozstaniu z mężem w nowym programie Magdy Gessler pt. "Magda gotuje Internet". Tuż przed niedzielną premierą odcinka w mediach społecznościowych pojawił się nowy fragment rozmowy obu pań. Restauratorka pyta aktorki, co ją najbardziej zabolała, po rozstaniu z mężem nawiązując do hejtu. 32-latka powiedziała wprost:

Hejt dotyczący mnie jako mamy. W związku z sytuacją rozwodową, gdzie moim zdaniem ta rola partnerki, żony, kobiety powinna być troszeczkę oddzielona od roli mamy jednak, bo to są zupełnie dwie inne role. Gdy ja w zasadzie przez te 5 lat byłam mamą, która stawała na rzęsach, żeby i utrzymać rodzinę i bardzo dużo pracować spełniając się, rozwijając się, żeby się nie zasiedzieć w miejscu, bo tak chciałam. Jednocześnie karmiąc piersią, wstawiając w nocy, organizując życie moich dzieci i ogarniając te całą rzeczywistość i będąc po prostu z nimi — czytam, że ponieważ podjęłam taką, a nie inną decyzję, to jestem złą matką. To jest bardzo trudne – powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Internauci gorzko o Agnieszce Kaczorowskiej: "Jej nie da się słuchać"

Internauci ponownie nie zostawił suchej nitki na Agnieszce Kaczorowskiej i stwierdzili, że nie wierzą w ani jedno jej słowo. Znaczna większość osób stoi po stronie jej męża, który przez ostatnie lata skupiał się na prowadzeniu domu i wychowaniu ich dzieci.

Rzadko kogoś nie lubię … ale jej nie da się słuchać, jest odklejona i nie do zniesienia ponadto ma dziwną manierę i nadal zachowuje się i wygląda jakby grała w ''Klanie''

No tak ona wszystko robiła a Maciek nic. Szkoda, że robi z siebie ofiarę, po raz kolejny. Gdzie jeszcze poleci opowiadać te bzdury

Taka matka roku, że śmiech na sali! Wiecznie reklamy z dziećmi i nic więcej a mąż do garów i codzienności! Aktorka ze spalonego teatru – piszą internauci.

